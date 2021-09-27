Направил на полицейских ружье: в Ровно патрульные задержали вооруженного мужчину, который запугивал семью

Задержанный никаких показаний не дает, молчит и его жена.
С ружьем в руках угрожал расправой. В Ровно патрульные задержали вооруженного мужчину, который запугивал свою жену и двоих детей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок 27 сентября.
Напуганная женщина вызвала полицию. Копы пытались пообщаться с мужчиной через домофон. Однако тот вел себя агрессивно, выскочил на улицу и направил ружье на полицейских.
В результате нападающего повалили на землю и надели на него наручники. Следователи открыли производство по факту угрозы правоохранителям. Задержанный никаких показаний не дает. К тому же, свидетельствовать отказывается и его жена.