Направил на полицейских ружье: в Ровно патрульные задержали вооруженного мужчину, который запугивал семью

Направил на полицейских ружье: в Ровно патрульные задержали вооруженного мужчину, который запугивал семью

Задержанный никаких показаний не дает, молчит и его жена.

С ружьем в руках угрожал расправой. В Ровно патрульные задержали вооруженного мужчину, который запугивал свою жену и двоих детей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок 27 сентября.

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Напуганная женщина вызвала полицию. Копы пытались пообщаться с мужчиной через домофон. Однако тот вел себя агрессивно, выскочил на улицу и направил ружье на полицейских.

В результате нападающего повалили на землю и надели на него наручники. Следователи открыли производство по факту угрозы правоохранителям. Задержанный никаких показаний не дает. К тому же, свидетельствовать отказывается и его жена.

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