Направил подбитый самолет на колонну оккупантов: история 25-летнего пилота ВСУ "Соколика", погибшего в бою

На Киевщине попрощались с Андреем Антиховичем. 25-летний пилот штурмовика погиб еще в феврале 2022 года. Во время боев на Херсонщине он уничтожал колонны российской техники. А когда вражеская ПВО поразила его самолет, не катапультировался, а направил его на оккупантов.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.

Пилот направил подбитый самолет на вражескую колонну

Почти через два года после гибели пилот Андрей Антихович "на щите" возвращается домой. Для родных, коллег и побратимов он всегда останется 25-летним "Соколиком". Такое прозвище ему дали во время первых полетов в 299-й бригаде тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова. Парень, говорят побратимы, был быстрым, как сокол. И как птица - с первого раза попадал в цель. Вместе с тем был настоящей душой коллектива.

Полномасштабное вторжение Андрей встретил на боевом дежурстве. Он управлял штурмовиком СУ-25. В то время враг активно продвигался на Херсонском направлении. Оккупант верил, что захватит Украину за считанные дни, поэтому техника шла колоннами. И об этом прекрасно знали украинские Воздушные силы. Поэтому с первых дней Андрей начал совершать боевые вылеты.

Похороны Андрея Антиховича

Андрей и уничтожал российские колонны на Херсонском направлении. 26 февраля во время очередного вылета ПВО оккупанта таки попала в самолет. Однако пилот не катапультировался, а направил подбитый штурмовик в сторону вражеской колонны.

Парень с детства грезил небом, рассказывает сестра Андрея - Виктория Волошина. В 2021 году он участвовал в параде ко Дню Независимости и очень этим гордился.

Защитника местные похоронили возле Новой Каховки, впоследствии перезахоронили на Киевщине

Время неопределенности для семьи было самым тяжелым. Уже потом выяснилось: местные жители нашли тело пилота вблизи Новой Каховки и похоронили. Но из-за российской оккупации длительное время героя не могли вернуть домой.

Только в декабре 2023 года во время обмена телами Андрея смогли вернуть. В родном Бахмаче на прощание с парнем пришли тысячи горожан.

Вернулся пилот и в родную 299-ю бригаду, которую так любил. За время войны она потеряла немало героев, чьи родственники также пришли почтить память Андрея.

Похороны Андрея Антиховича

Тезка и товарищ Андрей Максимов вспоминает, что за несколько дней до гибели Андрея они разговаривали и тот всячески пытался его подбодрить. Известие о его смерти, признается, стало настоящим шоком. 27 февраля сбили и его самого.

"Я без лишней мысли вообще прыгнул в самолет, потому что мне хотелось и за Андрея отомстить, и за тех павших побратимов, которые погибли раньше. И мне кажется, он меня сохранил", - говорит Андрей Максимов.

Андрей прошел плен, длительную реабилитацию и заново научился ходить. Сейчас, уверен, самое малое, что может делать - это снова и снова напоминать о героях. Родные и побратимы Андрея разместили петицию, чтобы ему посмертно присвоили звание Героя Украины. Сейчас она набрала необходимые 25 тысяч голосов и ждет рассмотрения.

Похоронили Андрея на Киевщине, где сейчас живет его семья. Впрочем, родные не сомневаются - его душа наконец обрела покой и может отправиться в небо, которое тот так любил.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Направил самолет на оккупантов и погиб! Прощание с погибшим два года назад Андреем Антиховичем

Напомним, в январе 2024 года во время выполнения боевого задания погиб 23-летний летчик 114-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ Владислав Залистовский с позывным Blue Helmet.

25 августа в авиакатастрофе на Житомирщине погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

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