Направили из центра занятости: как инженера, приветствовавшего Россию в Торезе, приняли на работу в Киеве

В Соломенской РГА рассказали детали трудоустройства Дениса Яниева, который активно участвовал в антиукраинских митингах и организовывала псевдореферендум в Торезе, а сейчас в Киеве работает главным инженером жилищно-эксплуатационного участка №901 и занимается состоянием укрытий, которые находятся на территории указанного участка.

"Сообщаем, что Яниев Денис Иванович был принят на работу по направлению Подольского районного центра занятости в Киеве от 28.07.2015 № 02691507010082003 мастером ремонтно-технического участка жилищно-эксплуатационного участка № 903 с 4 августа 2015 года", – сообщил в ответе для сайта ТСН.ua Евгений Малый, заместитель председателя Соломенской РГА.

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Он добавляет, что у Дениса Яниева на время принятия на работу судимостей не было. С 8 августа 2019 года Яниев переведен на должность главного инженера жилищно-эксплуатационного участка №901.

О вынесении в отношении Дениса Яниева приговора Бердянского горрайонного суда Запорожской области от 01.06.2021, предприятию стало известно из мессенджеров и социальных сетей только 14 июня этого года.

"15 июня коммунальным предприятием "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Соломенского района" было направлено письмо в СБУ для проведения проверки данного работника. С 19 июня Денис Яниев уволен с занимаемой должности", – сообщил нам заместитель председателя Соломенской РГА.

Ранее сообщалось, что в Киеве инженер, который занимается укрытиями и бомбоубежищами, активно участвовал в антиукраинских митингах и организовывала псевдореферендум в Торезе (город оккупирован с 2014 года, новое название после декоммунизации — Чистяково).

Скандал с укрытиями в Киеве

Напомним, в ночь на 1 июня во время очередного ракетного удара РФ возле укрытия в поликлинике в Деснянском районе столицы погибли три человека: 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина. Они прибежали к укрытию, однако там было закрыто.

После этого в столице приступили к массовой проверке укрытий.

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