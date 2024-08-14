Направит ли Путин новую армию на войну в Украину: разведка и эксперт назвали угрозы и сценарии

На фоне последних событий на украинском фронте и в Курской области России западные медиа со ссылкой на источники в Кремле сообщают о вероятности новой мобилизации в стране-агрессоре. Если она состоится, то не исключено, что мобилизационные мероприятия усилятся и в Украине.

Насколько велика потребность россиян в мобилизации, какое количество мужчин в этот раз может позвать путинская армия – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Вероятность объявления очередной волны мобилизации в России очень высока. Враг ежемесячно теряет 30 – 35 тыс. личного состава. Конечно, сейчас он имеет возможность компенсировать эти потери в том числе за счет невероятных взносов и предложений при заключении первичного контракта с российской армией. Там суммы достигают 20 — 25 тыс. долларов США. Желающих есть немало, потому что сумма серьезная", — говорит Владислав Селезнев.

И добавляет: "Российская пропаганда рассказывает, мол, процесс призыва оживился после атаки украинского войска на территорию Курской области. Но это бред. Народ идет в российскую армию ради денег. Не все успевают эти деньги получить и тем более – потратить, но то, что подавляющее большинство идет ради денег – это факт. Сколько это будет работать? Я не думаю, что очень долго. Или начнутся определенные инфляционные проессы, или российский бюджет не выдержит таких серьезных нагрузок. В любом случае, чем интенсивнее будут боевые действия, чем больше потерь будет нести российская армия, тем в больших ресурсах они будут нуждаться".

Об уровне потерь оккупантов Владислав Селезнев говорит так: "Если сейчас потери на уровне 30 — 35 тыс. личного состава россияне могут компенсировать, то при ежемесячных потерях до 100 тыс. точно будет актуальным вопрос проведения мобилизации. Она может произойти и без таких огромных потерь. Если враг планирует в дальнейшем проводить определенные наступательные действия при нехватке материально-технических ресурсов (вооружения, военной техники, боеприпасов), то есть чисто человеческой массой заваливать наши окопы, то россиянам все равно потребуются человеческие ресурсы. Скорее всего, осень может стать тем периодом., когда эти процессы произойдут".

По мнению Селезнева, Путин будет максимально медлить с массовой мобилизацией.

"Когда-то был прогноз, что после выборов Путина начнется либо частичная, либо полная мобилизация. Этого не произошло", — говорит эксперт.

На вопрос о том, какое количество захочет мобилизовать Путин в случае, если все-таки пойдет на призыв, Селезнев отвечает так: " Я думаю, что меньше 300 тысяч. Генерал Сырский говорит о том, что Россия на конец года может иметь 690 тыс. задействованных в "СВО". То есть разница между нынешним составом сил и средств примерно 140-150 тыс. До конца года еще несколько месяцев, враг потеряет по меньшей мере 150 тыс. личного состава. То есть выходим на уровень 300 тысяч. Не меньше. Возможно, больше. Если враг будет рассчитывать, что большее количество позволит лучше и масштабнее реализовать свои планы".

Усилят ли мобилизацию в Украине

"У нас процессы мобилизации проводятся постоянно. Сейчас мы имеем обученный подготовленный личный состав, который прошел в том числе через подготовительные центры в странах западной Европы, но у нас нет достаточно материально-технических ресурсов. Сейчас более актуален вопрос о наличии вооружения и военной техники", – говорит Селезнев.

В свою очередь, источники в украинской разведке рассказали ТСН.ua следующее: "Сейчас оккупанты используют всю сухопутную компоненту своей армии в войне против Украины. Вместе с тем мобилизация у них продолжается, и продолжается рекрутинг. Они повышают финансовое обеспечение, пытаются улучшить мотивацию. Каждый день оккупанты набирают до 1 тыс. человек. То есть 30 тыс. в месяц. Этот личный состав покрывает те потери, которые Силы обороны Украины наносят путинской армии. То, что они будут объявлять какую-то дополнительную мобилизацию - у нас такой информации нет. Но это абсолютно не исключено ”.

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