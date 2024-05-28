Направления на ВВК, повестки по почте и на работе: чего ожидать мужчинам после обновления данных

В Украине 1 миллион 300 тысяч военнообязанных уже обновили свои данные. Новый закон о мобилизации предусматривает, что за два месяца украинцы должны актуализировать свои учетные данные. В первые дни действия закона украинцы едва не положили новое приложение "Резерв+", создали дополнительные очереди в ЦПАУ и ТЦК. Поэтому, признают в Минобороны и центрах, им на лету приходилось совершенствовать свою работу.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Романюка.

Обновление данных с помощью приложения "Резерв+"

Только за неделю более миллиона военнообязанных обновили свои данные. Лидером, со значительным отрывом, стал электронный кабинет военнообязанного – приложение "Резерв+".

В Минобороны утверждают – и не сомневались в популярности приложения. Впрочем, признают, количество зарегистрированных превзошло ожидания. В первые дни они едва не положили серверы. Министерство готовилось к массовым регистрациям, но на практике одновременных попыток на авторизацию оказалось даже больше.

В первый день "Резерв+" стал героем многочисленных мемов. Но уже на второй – большинство проблем исправили и сервис заработал стабильно. За неделю им воспользовались в Украине почти миллион 125 тысяч граждан и еще 14 тысяч за рубежом.

Вместе с тем, признают в ведомстве, некоторые пользователи были удивлены увиденным в приложении. У кого-то в документах фигурировали некорректные данные, не отображалась бронь. У других – информация не подтягивалась. Кто-то же вообще увидел себя в розыске.

Причин таких ошибок, объясняют, есть несколько. Первая – когда в ТЦК данные о человеке или не внесли в реестр "Оберіг", или же эти данные являются устаревшими. Вторая – когда виновниками розыска являются сами люди, которые вовремя не обновляли данные. В обоих случаях, предостерегают юристы, нужно четко понимать: эти данные внесены в реестр "Оберіг". Поэтому при проверке документов эти же данные будут видеть и правоохранители, и представители ТЦК и СП.

Что делать, если вы в розыске

"Для того, чтобы исчезла эта графа, нужно идти в ТЦК и они передадут сведения в полицию, что этот человек не разыскивается", – объясняет адвокат Полина Марченко.

Параллельно Министерство обороны разрабатывает еще один инструмент для решения проблемных вопросов.

"Поэтому мы с командой сейчас работаем над инструментом быстрой обработки заявок и актуализации информации в реестре. Мы хотим, чтобы это осуществлялось без физического визита. Это будет удобный сервис, где можно будет подать заявку на некорректную информацию и исправить с помощью электронных запросов", – говорит Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Екатерина Черногоренко

Отдельная история с розыском касается действующих военнослужащих, которые даже на передовой могли увидеть напротив себя этот статус. В Генштабе утверждают – военным вообще не нужно обновлять данные.

"Проходящим военную службу обновлять данные не нужно. Данные нужно обновлять только военнообязанным, резервистам и призывникам", — говорит Роман Горбач, начальник главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Обновление данных через ЦПАУ

В ЦПАУ обновили данные более 55 тысяч украинцев. Первые дни в ЦПАУ тоже оказались непростыми. В субботу работало лишь небольшое количество центров, поэтому основная масса посетителей пришла в понедельник. Возникли очереди, впрочем, сейчас ожидание минимальное. Исключение – разве что тревоги, потому что во время них центры закрываются. В целом система работает без сбоев даже в условиях отключений электроэнергии. Большинство центров имеют резервные источники энергии.

Других правок, кроме обновления данных, центры внести не смогут. Поэтому, если возникли какие-то проблемы, решать их так же придется в ТЦК и СП.

Обновление данных в ТЦК

На здании ТЦК – Qr-код для записи в электронную очередь. Это одно из новшеств, которое в тестовом режиме заработало вместе с новым законом. Сначала к системе подключили несколько ТЦК – сейчас уже все центры. В электронную очередь на сайте Минобороны записалось 6 тысяч человек. Но некоторые решили еще и прийти на место для большей уверенности.

"Мне 24 года и поэтому я решил узнать, в чем проблема. Почему я в розыске!", — говорит один из мужчин.

В целом – очереди до вступления закона в действие и сейчас не слишком увеличились. Два других метода обновления, говорят в Минобороны, позволили избежать чрезмерной нагрузки на ТЦК. За неделю данные здесь обновили около 38 тысяч человек.

Что будет дальше

На обновление данных у украинцев еще есть больше 50 дней, поэтому оно будет продолжаться и дальше. Параллельно для военнообязанных готовят несколько новшеств:

Теперь выдержка об обновлении данных, информация из приложения "Резерв+" не является полноценным документом. По новому закону каждый военнообязанный должен иметь при себе один из следующих документов — приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение призывника. Но уже с 18 июня в Минобороны рассматривают возможность запуска цифрового кода в приложении "Резерв+", который сможет заменить бумажный документ. Но до этого соответствующее постановление должен принять Кабмин.

Еще одним новшеством могут стать электронные направления на ВВК. Сами вызовы на ВВК, уточняют в Минобороны, будут осуществляться ТЦК поэтапно и по необходимости. Одновременно всех на ВВК не позовут.

По постановлению Кабмина работодателей обяжут вручать повестки своим работникам и обеспечивать их прибытие в территориальные центры комплектования после распоряжения от районной, городской госадминистрации или ТЦК. Также их обяжут безотлагательно информировать ТЦК о работниках, которые отказались от получения повесток или уволились.

На этой неделе нововведения появились и для доставки повесток по почте. Таким образом их начнут присылать с 18 июля. Повестку будет считаться врученной, даже когда человек отказался или не находился по месту жительства. Не исключено, что нововведений в ближайшее время будет только больше. Поэтому всем военнообязанным советуют внимательно следить за новостями, чтобы не стать нарушителями закона поневоле.

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