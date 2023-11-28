Напряжение между Южной Кореей и КНДР растет: причина военной эскалации и последние события

После запуска северокорейского спутника-разведчика южнокорейская разведка предупредила, что в 2024 году Пхеньян может провести седьмое подземное испытание ядерного оружия.

В конце ноября в отношениях между КНДР и Южной Кореей возросла напряженность после того, как Пхеньян запустил на орбиту свой спутник-шпион, нарушив соглашение 2018 года. В результате Сэул заявил о приостановлении своего участия в соглашении, а Северная Корея вообще вышла из договоренностей и стягивает оружие в демилитаризованную зону на границе.

ТСН.ua собрал все, что известно об обострении между Южной Кореей и КНДР.

Причина обострения между КНДР и Южной Кореей

Северокорейский спутник-шпион

В ноябре Северная Корея заявила об успешном запуске в космос своего военного спутника-шпиона Malligyong-1 после двух предыдущих неудачных попыток в течение 2023 года. Япония подтвердила, что запущенный КНДР "объект" вращается вокруг Земли. Этот спутник официально начнет свою разведывательную миссию с 1 декабря после определенных настроек.

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Это произошло после сентябрьской встречи лидера КНДР Ким Чен Ина с президентом России Владимиром Путиным, на которой Москва предложила Пхеньяну помощь в реализации космической программы. Южнокорейские официальные лица заявили, что запуск спутника, вероятнее всего, связан с технической помощью со стороны РФ на фоне расширения сотрудничества между двумя странами, в рамках которого Пхеньян передал Москве оружие для войны против Украины.

Ким Чен наблюдает за запуском спутника-шпиона/Фото: X (Twitter)

Запуск спутника-шпиона осудили США, Япония, другие государства, а также ООН, сохраняющая санкции против Северной Кореи из-за разработки ею ядерных ракет.

"Любой запуск (КНДР – ред.) с использованием технологии баллистических ракет противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности", – заявил генсек ООН Антониу Гутерриш и призвал страну вернуться на путь денуклеаризации.

Заметим, что резолюция Совбеза ООН запрещает Пхеньяну запускать спутники, поскольку рассматривает их как повод для испытания ракетных технологий.

Какую угрозу представляет северокорейский спутник-шпион

Чиновники Южной Кореи считают, что в лучшем случае северокорейский спутник будет элементарным, однако он может помочь Пхеньяну точнее планировать собственные атаки и точнее отслеживать атаки, которые могут быть нанесены по КНДР. Заметим, что Северная Корея разворачивает новые ракеты, предназначенные для нанесения ядерных ударов по Южной Корее и Японии, где расположена основная часть военного персонала США.

Запуск северокорейского спутника-шпиона 22 ноября 2023 года/KCNA

Южная Корея приостановила участие в соглашении с КНДР 2018 года

Реагируя на запуск спутника-шпиона, Южная Корея анонсировала возобновление воздушных наблюдений вдоль своей границы с северной соседкой. Так, Сеул приостановил часть соглашения с Пхеньяном 2018 года, направленного на снижение военной напряженности, из-за его нарушения со стороны КНДР. Текст соглашения провозглашал, что "на Корейском полуострове больше не будет войны и таким образом началась новая эра мира". "Всеобъемлющее военное соглашение" предусматривало:

уничтожение пограничных постов в радиусе 1 км,

запрет военных учений и маневров вблизи сухопутных и морских границ,

создание запретных для полетов зон вдоль границы.

В том же году две страны взорвали 10 постов в демилитаризованной зоне.

Демилитаризированная зона между КНДР и Южной Кореей / Фото: Getty Images

КНДР разорвала сделку и стягивает оружие

В ответ северокорейское Минобороны заявило, что возобновит все военные меры, которые были приостановлены в рамках соглашения.

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"Мы развернем усиленные вооруженные силы и новую военную технику вблизи демаркационной линии. Южная Корея будет нести полную ответственность, если между Севером и Югом произойдет безвозвратное столкновение", — заявили в КНДР.

Северокорейские медиа писали, что "отныне наша армия никогда не будет связана военным соглашением между Севером и Югом. Мы откажемся от мер, предпринятых для снижения напряженности в военной сфере во всех просторах: на суше, на море и в воздухе, а также развернем более мощные вооруженные силы и военную технику нового типа в регионе вдоль военно-демаркационной линии".

Bloomberg со ссылкой на Вооруженные силы Южной Кореи сообщило 27 ноября, что Северная Корея разместила войска и тяжелое вооружение в демилитаризованной зоне вблизи границы с Южной Кореей.

Сеул проинформировал, что Пхеньян начал восстанавливать охранные посты и размещать тяжелое огнестрельное оружие вдоль общей границы. По данным южнокорейского Минобороны, в настоящее время КНДР восстановила несколько охранных постов, но возможно, что восстановит все, поскольку это важные объекты для наблюдения.

Северокорейские солдаты и рабочие появились на охранных постах в демилитаризованной зоне/Фото: Министерство обороны Южной Кореи

В то же время, Северная Корея в тот же день анонсировала, что будет продолжать воплощать "свои суверенные права", в частности путем запуска спутников, а ее войска восстанавливают некоторые разрушенные охранные посты на границе с Южной Кореей. Северокорейский МИД заявил, что запуск спутника-шпиона был вызван необходимостью наблюдения за США и их союзниками, сообщает государственное агентство KCNA.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 27 ноября распорядился усилить боеспособность вооруженных сил в связи с напряженностью в отношениях с Северной Кореей.

Общие учения Южной Кореи, Японии и США

На фоне этих событий 26 ноября Южная Корея, США и Япония совместно провели военно-морские учения в водах к югу от Корейского полуострова. Цель – укрепить оборонную позицию против новых ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР.

К учениям были задействованы американский атомный авианосец USS Carl Vinson, эсминцы ВМС Южной Кореи, оснащенные боевой системой Aegis, и эсминцы класса Murasame морских сил самообороны Японии.

Обострение между Пхеньяном и Сеулом – оценки и прогнозы аналитиков

Аналитики говорят, что КНДР может возобновить артиллерийские учения вблизи спорной морской границы у западного побережья полуострова. А ее зимние маневры в декабре, вероятно, будут более масштабными, чем в предыдущие годы.

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Существует также обеспокоенность разработкой Пхеньяном ядерного оружия, поскольку Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что возобновил работу ядерный исследовательский центр Северной Кореи в Йонбене, а южнокорейская разведка предупредила, что в следующем году может быть проведено седьмое подземное ядерное испытание.

Экс-дипломат и офицер-чиновник южнокорейской разведки Ра Чон Йил сказал изданию DW, что резкий рост напряженности на полуострове был неизбежен, как только соглашение будет прекращено. В то же время, он утверждает, что соглашение фактически не действовало уже определенное время.

"Я бы сказал, что расторжение соглашения само по себе не столь значимо, главным образом потому, что Северная Корея все равно неоднократно нарушала условия соглашения в течение последних нескольких лет", – сказал Ра.

"И по тому, что теперь они вывели на орбиту разведывательный спутник, можно утверждать, что большая часть соглашения 2018 года все равно была бессмысленной", — добавил он.

"Теперь мы должны обратить внимание на разработки, которые они делают со своим оружием, которое Север описывает как свою "трехмерную способность". Мы знаем, что они инвестируют значительные средства в ядерное оружие, ракеты дальнего радиуса действия, включая ракеты для подводных лодок и космическое оружие. Это вызов, на котором мы должны сейчас сосредоточиться", – подчеркнул южнокорейский офицер.

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