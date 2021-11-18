Напряжение на украинско-белорусской границе: на Волыни резервистам вручат повестки

Пограничники усиливают охрану границы.
В нескольких общинах Волыни из-за напряжения на украинско-белорусской границе собираются вручить повестки резервистам.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 18 ноября.
Хотя группы незаконных мигрантов в регионе пока не фиксировали, пограничники и военные готовятся к возможным провокациям, а потому усиливают охрану. На северные и западные рубежи накануне двинулась дополнительная бригада быстрого реагирования Нацгвардии. К мониторингу граничащих с Беларусью регионов привлекли кинологов, беспилотники и авиацию.
"Усиливаем подразделения пограничной службы. Усиливаем участки пунктов пропуска и обеспечения общественного порядка", — говорит представитель Нацгвардии Руслан Музычук.
В общей сложности туда дополнительно планируют перебросить 8,5 тыс. пограничников, нацгвардейцев и полицейских. На Волыни, в Львовской и Ровенской областях в приграничных населенных пунктах они будут прочесывать заброшенные здания. Кроме того, у подозрительных будут проверять документы.
В общинах Волыни военных и силовиков планируют размещать в спортзалах и клубах. Также в полях надвигаются палатки. "Помогаем пока обустроиться, чтобы было удобно. Было комфортно в тех возможностях, которые есть", — рассказал Ратновский поселковый голова Виталий Бирюк.
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