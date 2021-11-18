Напряжение на украинско-белорусской границе: на Волыни резервистам вручат повестки

Пограничники усиливают охрану границы.

В нескольких общинах Волыни из-за напряжения на украинско-белорусской границе собираются вручить повестки резервистам.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 18 ноября.

Хотя группы незаконных мигрантов в регионе пока не фиксировали, пограничники и военные готовятся к возможным провокациям, а потому усиливают охрану. На северные и западные рубежи накануне двинулась дополнительная бригада быстрого реагирования Нацгвардии. К мониторингу граничащих с Беларусью регионов привлекли кинологов, беспилотники и авиацию.

"Усиливаем подразделения пограничной службы. Усиливаем участки пунктов пропуска и обеспечения общественного порядка", — говорит представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

Напряжение на границе: на Волыни собираются вручить повестки резервистам нескольких общин

В общей сложности туда дополнительно планируют перебросить 8,5 тыс. пограничников, нацгвардейцев и полицейских. На Волыни, в Львовской и Ровенской областях в приграничных населенных пунктах они будут прочесывать заброшенные здания. Кроме того, у подозрительных будут проверять документы.

В общинах Волыни военных и силовиков планируют размещать в спортзалах и клубах. Также в полях надвигаются палатки. "Помогаем пока обустроиться, чтобы было удобно. Было комфортно в тех возможностях, которые есть", — рассказал Ратновский поселковый голова Виталий Бирюк.

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