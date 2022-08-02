Напряжение растет: спикер Конгресса США посетит Тайвань, а Пекин угрожает ударом

Напряжение между Соединенными Штатами и Китаем растет: спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетит Тайвань.

Об этом сообщают ряд американских и тайваньских СМИ со ссылкой на источники в своих правительствах. И это будет первый за четверть века визит спикера Конгресса на Тайвань. Тем временем в Китае сделали новое предупреждение: армия не будет наблюдать в стороне, если самолет с американской политикой приблизится к острову, который Китай считает своим.

О подробностях этой напряженной истории, рискующей перерасти в вооруженное противостояние, говорится в ТСН.

Нэнси Пелоси, вероятно, прилетит на Тайвань во вторник: планирует там переночевать и еще в среду провести рабочие встречи с местными властями. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник во властях Тайваня.

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Реакция Китая была мгновенной. Представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь сказал, что они сочтут это грубым вмешательством во внутренние дела Китая, посягательством на его суверенитет и территориальную целостность, а также принцип "одного Китая". Так что армия готова и будет действовать.

"Мы бы хотели еще раз предупредить Соединенные Штаты, что мы полностью готовы и торжественно ждем. Народно-освободительная армия никогда не будет сидеть сложа руки. Относительно того, какие именно меры мы будем принимать, то давайте подождем и увидим, решится ли она на этот визит" – заявил представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

Военная подготовка к возможному столкновению продолжается около недели. Китай провел военные учения со стрельбами вблизи Тайваня. Тайвань поднял в небо свои истребители и развернул системы противовоздушной обороны. А Соединенные Штаты охранять спикер Пелоси в Южно-Китайское море отправили авианосец "Рональд Рейган" и истребители.

Согласно данным военно-морского института США, возле Окинавы находится десантный корабль "Триполи", а от берегов Японии отошел десантный корабль "Америка". Кроме того, на Гавайях есть еще один авианосец — "Линкольн", 37 военных кораблей и несколько подлодок, которые потенциально также могут отправиться в Тайвань.

При этом американские власти публично подчеркивают, что они не хотят конфликта с Китаем, и что их политика по отношению к Тайваню неизменна. Об этом на прошлой неделе заявлял госсекретарь Энтони Блинкен. Президент Джо Байден в минувший четверг провел более двухчасовой телефонный разговор с лидером КНР Си Цзинпинем.

Публично о визите Пелоси на Тайвань Байден говорил только один раз – сказав, что армия не считает это время подходящим для визита на Тайвань и в дальнейшем дистанцировалась публично от этой темы.

CNN пишет о том, что администрация Байдена всячески пыталась информировать Пелоси о рисках этой поездки, проведя для нее несколько брифингов безопасности. Но, мол, президент Байден не считал себя возможным напрямую указывать Пелоси, что ей не следует ехать. Также CNN со ссылкой на неназванных собеседников в Белом доме пишет, что китайцы ошибочно полагают, будто Пелоси и Байден, поскольку они оба принадлежат к Демократической партии, абсолютно все делают в согласии.

"Китайское руководство не полностью понимает политическую динамику в Соединенных Штатах, что приводит к недоразумению значения потенциального визита Пелоси. Чиновники говорят, что Китай может путать визит Пелоси с визитом официальной администрации, поскольку она и Байден оба являются демократами. Представители администрации обеспокоены тем, что Китай мало отделяет Пелоси от Байдена, если вообще отделяет", – отметили в издании.

Сама по себе личность Нэнси Пелоси очень интересна. Ей сейчас 82 года и у нее за плечами 35 лет политического опыта. И всю свою политическую карьеру Пелоси активно критиковала Китай и поддерживала Тайвань. Например, она в 1991 году на главной площади Китая с двумя коллегами держала транспорант "за умерших за демократию в Китае". Не так давно Пелоси высказывалась о "необходимости поддержать Тайвань".

Статус этого острова на международной арене своеобразен – он не признан, в том числе Соединенными Штатами, независимым государством, но получает от США значительную военную помощь. А в случае если на Тайвань нападет Китай, считающий остров своим и попытающийся покорить его силой, Тайвань имеет гарантии безопасности от США о военной защите.

Вот такая сложная конструкция, усложняющаяся еще и тем, что осенью у компартии Китая будут перевыборы, лидер КНР Си Цзинпин хочет переизбираться на следующий срок правления. А визит высокопоставленного американского политика на Тайвань был бы для него такой публичной оплеухой, и поощрением для Тайваня. Поэтому он стремится предотвратить любые силы. Кстати, Байдену, во время их телефонного разговора на прошлой неделе Си сказал, что США играют с огнем и рискуют обжечься.

В то же время представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге подчеркнул, что Пелоси имеет право посетить Тайвань, как и другие законодатели США. Он напомнил, что спикер Палаты представителей США уже посещала Тайвань как член Конгресса.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если во время визита Пелоси на Тайвань Китай создаст напряженность – "ответственность будет полностью на Пекине".

Ранее сообщалось, что на фоне войны России против Украины Китай делает выводы по захвату Тайваня, а Тайвань изучает опыт Украины в войне с РФ на случай атаки Китая.

Почему Тайвань важен для КНР и почему враждуют эти страны — читайте по ссылке.

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