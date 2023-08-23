Напутали и избили не тех: в Одессе разгорелся скандал с полицией

В Одессе разразился очередной скандал. Ночью стражи порядка брали штурмом хостел, где при поддержке ООН живут и проходят реабилитацию полсотни переселенцев из Херсонщины.

В одесском хостеле спецназовцы избили охранника и изрядно испугали женщин и детей, которые проходят здесь психологическую реабилитацию. В полиции апеллируют, что имели информацию об особо опасном злоумышленнике, а персонал и жители препятствовали задержанию.

Корреспондент ТСН Сергей Осадчук разбирался на самом деле.

Кадры из камеры наблюдения — спецназовцы врываются в хостел / Фото: ТСН

На кадрах из камеры наблюдения видно, как правоохранители ломают входную дверь в хостел, где живут переселенцы из Херсона.

Переселенец из Херсона Евгений Лобода / Фото: ТСН

"Все на пятом этаже собрались, забежали все эти маски-шоу, можно сказать, всех людей положили, детей, женщин, кто на трости был, и люди с инвалидностью — всех положили лицом вниз, в пол", — рассказывает переселенец из Херсона Евгений Лобода.

По его словам, ночью неизвестные люди в сопровождении военных с автоматами пытались силой попасть внутрь хостела, где уже спали несколько десятков человек.

Переселенец из Херсона Денис Епифанцев, избитый полицейскими в Одессе / Фото: ТСН

"Кто вы такие", — никто мне на этот вопрос не ответил: ни полиция, ни группа захвата. Ни причина прихода, ничего абсолютно, они просто начали брать здание в окружение и искать, как попасть сюда внутрь", — вспоминает переселенец из Херсона Денис Епифанцев, работающий в центре охранником.

В то же время, в Нацполиции Одесской области отвергают все обвинения, мол, охранник не захотел открывать двери даже после звонка в полицию, где ему якобы подтвердили проведение "оперативно-розыскных мероприятий".

Александр Лебецкий, заместитель руководителя отдела коммуникации ГУНП в Одесской области / Фото: ТСН

"По просьбе правоохранителей открыть двери охранник хостела отказался и позвонил по телефону на спецлинию 102, где ему подтвердили, что продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, и к ним действительно прибыли сотрудники полиции. И после подтверждения диспетчером этой информации охранник отказался допускать полицейских в помещение хостела", — утверждает Александр Лебецкий, заместитель руководителя отдела коммуникации ГУНП в Одесской области.

После этого копы позвонили по телефону руководителю центра и сказали, что внутри опасный преступник и они будут выбивать дверь, если им не откроют. Настаивали, что существует угроза жизни и здоровью всех жителей хостела.

Руководитель центра Георгий Блошица / Фото: ТСН

"Я говорю, вы представляете что вы делаете, здесь договоры с международными организациями. Мы в совместных действиях реабилитируем людей после оккупации, после плена, после издевательств, и вы сейчас врываете с оружием туда, выбиваете двери. Там дети, женщины, там мужчин почти нет. Они говорят: "Там бандит". Я спрашиваю: "Вы уверены?" Они говорят: "Да, мы уверены", — рассказывает руководитель центра Георгий Блошица.

Впрочем, дверь хостела так и не открыли. Поэтому спецназовцы взяли здание штурмом. Внутри бросились на охранника – он им показался похожим на злоумышленника, которого они разыскивали. За него пыталась вступиться жена. Но один из копов расценил это как нападение и применил к женщине силу.

Кадры из камеры наблюдения — милиционер швырнул женщину на пол / Фото: ТСН

"При осмотре помещения жена охранника набросилась на одного из полицейских, схватившись за огнестрельное оружие, что послужило поводом для применения полицейским физической силы", — говорит Александр Лебецкий, заместитель руководителя отдела коммуникации ГУНП в Одесской области.

В свою очередь охранник Денис Епифанцев говорит, что его жену начали избивать, потому что она кричала, что ее муж болен, ведь его в оккупации очень избили оккупанты.

Однако потом спецназовцы внимательно рассмотрели охранника и поняли, что ошиблись. Так же быстро собрались и уехали, даже без извинений.

На следующий день настоящего преступника задержали – тот скрывался в соседнем отеле. В настоящее время подробности ночной атаки на хостел выясняют представители ООН, финансирующей проживание и реабилитацию переселенцев.

Охранник зафиксировал травмы в больнице, а в главном управлении полиции инициировали служебное расследование, чтобы выяснить, превысили ли их сотрудники полномочия или действовали по инструкции.

Напутали так напутали: детективная история с избиением разворачивалась в хостеле Одессы

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