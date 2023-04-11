Нарастили довоенные темпы: как предприятие из Луганской области с частью спасенного оборудования возродилось на Днепропетровщине

Из бывших работников предприятия удалось сохранить только четырех, остальные разъехались по миру или остались на оккупированных территориях.

Возобновили производство почти с нуля — тысячи комплектов формы для спасателей теперь производят на Днепропетровщине. Сюда вынужденно перебралось предприятие из оккупированного Северодонецка. Едва смогли вывезти часть оборудования, машинки были избиты осколками, многое разворовали оккупанты. Несмотря на это, предпринимателям на новом месте удалось все же выйти на «довоенные» мощности, говорится в ТСН.

Двадцать пять швей создают защиту для спасателей. Предприятие работало более десяти лет в Северодонецке Луганской области, все изменило полномасштабное вторжение.

Юлия, конструктор-модельер, едва выбралась из города, с собой смогла взять только чемодан, рюкзак и кошку. "Я вообще не ожидала, что меня смогут вывезти. Я как вспомню! Бежала с кошкой, со своими вещами, под этой бомбардировкой! Это ужас! Выхожу! Когда все утихло, а мои чемоданы еще стоят”, – вспоминает женщина.

Основательнице Ольге пришлось с нуля возобновлять дело на Днепропетровщине. "Когда у нас еще не было вообще ничего, с собой мы не смогли вывезти, набрали людей и по крупицам собирали информацию о наших изделиях. Стол, свет, карандаш и кусочек бумаги. И мы сделали эти лекала”, – рассказывает она.

Из бывших работников предприятия удалось сохранить только четырех, другие разъехались по миру или остались на оккупированных территориях, поэтому на Днепропетровщине искали новых работников. Из оборудования, которое было в Луганской области, спасли только часть. “В машинках осколки, обломки были от взрыва. Все сложно”, – говорит Ольга.

Их уютный цех в Северодонецке ограбили и изуродовали. Впрочем, владелица надеется, что после победы она сможет вернуться на Луганщину, но и на Днепропетровщине производство не прекратит, потому что спасатели нуждаются в защите, а люди - в рабочих местах.

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