Нардеп насмерть сбил 18-летнюю девушку: громкое дело получило неожиданный поворот

Андрей Николаенко сделал заявление в суде, а заступться за него пришли коллеги.

Народному депутату от "Батькивщины" Андрею Николаенко 9 ноября избрали меру пресечения. 3 ноября парламентарий сбил насмерть 18-летнюю девушку на Житомирщине, в чем сам признался.

Что сказал нардеп в суде, какая ответственность угрожает и какие детали известно об этом деле, подробнее говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.UA.

Прокурор требовал избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. При Николаенко пришли вступиться коллеги из Верховной Рады. В защиту нардепа стал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, по словам корреспондентки "Суспільного", его письмо адвокаты приобщили к делу. Сырский призвал избрать Андрею Николаенко не содержание под стражей, а другую меру пресечения.

Вместе с письмом от Сырского, судьи подали письмо от командующего силами территориальной обороны ВСУ Анатолия Баргилевича. Кроме того, народный депутат Валентин Наливайченко заявил, что берет Андрея Николаенко на поруки.

Выступил в суде и сам Николаенко. Он попросил забыть, что он нардеп и не политизировать это дело. Подробности комментировать не стал, а лишь заявил о своей открытости перед следствием.

"Я бы не хотел, чтобы трагическое дело по ДТП стало политическим из-за того, что это народный депутат или другое должностное лицо. С первых минут ДТП я помогал следствию, я был открыт, прошел все необходимые экспертизы и дальше буду открыт перед следователями. Никуда не прятался и не собирался прятаться", – заявил Николаенко.

О том, что нардеп сразу пошел на сотрудничество с правоохранителями подтвердили и свидетели ДТП. Как оказалось, девушка перебегала дорогу в неустановленном месте, по словам родственников – спешила в магазин по другую сторону трассы.

Также читайте Появилось видео смертельного ДТП с участием нардепа Николаенко

Даже на кадрах из видеорегистратора одного из водителей, проезжавшего мимо трагического ДТП, видно, что тело погибшей лежит далеко от пешеходного перехода, поскольку дорога в том участке разделена двумя отбойниками.

Нардеп после трагедии в своих соцсетях покаялся за совершенное, но выяснилось, что незадолго до происшествия Андрей Николаенко превысил разрешенную скорость на трассе, за что заплатил штраф. А на суде прокурор приобщил к делу результаты технической экспертизы. Согласно ей скорость авто во время движения составляла от 141 до 153 километров в час. Накануне нардеп согласился пообщаться с журналистами ТСН.ua. В комментарии он убеждал, что в ДТП не превышал допустимую скорость.

"Я признаю, что до этого я превысил скорость. Это было зафиксировано камерой, я уплатил этот штраф. Это было в тот день, но за 60-70 км до этого места. В совершенно другом месте. В тот момент, когда девушка выбежала, я начал реагировать, тормозить. Скорость была в пределах нормы", – заверил он.

Какая разрешенная скорость

Напомним, на автодорогах за пределами населенных пунктов разрешено ехать со скоростью 90 км/ч. Если дорога за городом оборудована разделительной полосой, тогда 110 км/ч. На автомагистралях допускается скорость 130 км/ч. Поэтому, согласно технической экспертизе, нардеп скорость превысил.

Между тем, журналисты выяснили, что девушка была сиротой и жила со своей сестрой и ее детьми. Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила одна из родственников погибшей Олеся Бондарчук.

"Виктория проживала вместе со своей сестрой, у которой пять детей. После гибели Виктории в семье не знали, где взять денег на то, чтобы похоронить ее. Пришлось одалживать на похороны. Что касается скорости депутатского автомобиля, то по словам моего брата и других людей, она была превышена", – отметила родственница погибшей

Позиция родственников и депутата

Девушка добавила, что депутат, фигурант аварии, по словам семьи погибшей Виктории, предлагал помощь, после чего у семьи создалось впечатление, что он хочет замять это дело. Но Николаенко слова девушки опровергает и говорит обратное.

"Почему отказались? Я оказал помощь на погребение. Чисто по-христиански увидел, что семья небогатая. Передал средства на погребение. Не знаю, где и что они одалживали", – говорит нардеп.

Что решил суд?

Печерский суд избрал Андрею Николаенко меру пресечения в виде круглосуточного содержания под стражей до 4 января 2024 года, без права внесения залога, и с ношением браслета. Сдать он должен и свой загранпаспорт.

Единственное, что хочется, обратиться как к водителям так и к пешеходам, чтобы все соблюдали правила дорожного движения, потому что такие, казалось бы, мелочи иногда могут спасти нашу жизнь. Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования родным погибшей девушки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Нардеп насмерть сбил молодую ДЕВУШКУ! Громкое дело получило НЕОЖТДАННЫЙ ПОВОРОТ!

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье пьяный депутат насмерть сбил человека.

Читайте также: