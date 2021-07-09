Нардеп Юрченко написал на водителя, в которого въехал во Львове, заявление о нападении

Пострадавшего водителя утром вызвали на допрос.

Нардеп Александр Юрченко, что в центре Львова совершил ДТП будто под воздействием наркотиков, написал заявление о нападении водителем, в которого как раз и въехал.

Об этом ТСН сообщил пострадавший Всеволод Боровец.

Говорит, с самого утра ему звонят из полиции, вызывают на допрос. Действительно ли нардеп написал заявление потерпевшего в пресс-службе полиции пока не говорят.

Накануне в центре Львова Юрченко выезжал с парковки отеля и задом ударил автомобиль «Фольксваген». По словам его водителя, нардеп после этого попытался бежать, но из-за пробки не смог.

Всеволод Боровец начал снимать Юрченко, но тот набросился на него и забрал телефон. Копы, которые приехали на вызов, заподозрили, что нардеп — в состоянии наркотического опьянения, и повезли на экспертизу.

Официальных результатов пока нет.

Новости Украины: нардеп, который стал причиной ДТП в центре Львова, написал заявление на потерпевшего

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