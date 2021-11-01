Нардепа Скороход еще раз допросили по делу о смерти Полякова: что выяснили

Нардепа Скороход еще раз допросили по делу о смерти Полякова: что выяснили

Енин сообщил — у следователей есть непрерывное видео последних минут жизни депутата, из которого якобы следует, что его никто не душил.

Национальная полиция дополнительно допросила народного депутата Анну Скороход по делу о смерти ее гражданского мужа, нардепа Антона Полякова. Это произошло после вчерашних заявлений Скороход в эфире одного из телеканалов. Она утверждает – Антона Полякова убили, наркотики он не употреблял, а на шее мужчины она якобы видела борозду от удушения.

Об этом 1 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Нацполицию Скороход обвинила в бездействии. Эти упреки первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин категорически отверг и эксклюзивно для ТСН продемонстрировал протокол первого допроса Скороход сразу после смерти Полякова.

Убийство Полякова: после заявлений в эфире одного из телеканалов Анну Скороход допросили дополнительно

Также Енин сообщил — у следователей есть непрерывное видео последних минут жизни депутата, из которого следует, что его никто не душил.



"У нас на руках есть результаты экспертизы, подтверждающие нахождение наркотических веществ в организме депутата. У нас две основы версии — эти вещества попали в организм добровольно или путем обмана или иного давления он вынужден был их принять", — отметил Енин.

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