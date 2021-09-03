Нардепам от ОПЗЖ не позволили сойти с самолета в полтавском аэропорту

Чиновники объяснили, что аэропорт в настоящее время находится на реконструкции.

Депутатов от ОПЗЖ не пустили в Полтаву. Самолет из Киева, на борту которого находились 15 человек, девять из них якобы народные избранники, среди которых и Сергей Левочкин с женой, — приземлился на аэродроме Полтавы, не имея на то разрешения. Потому что аэродром сейчас на реконструкции, и в запросе на посадку было указано — только экипаж.

Узнав от спецслужб, что пассажиры на борту все таки есть, работники аэропорта решили не дать им сойти. Поэтому заблокировали самолет пожарными машинами и заставили судно покинуть аэропорт. Как стало известно, борт отправился в Харьков. Об этом 3 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

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"К нам поступил запрос, чтобы мы приняли борт, на котором будет 15 пассажиров. Учитывая, что сейчас аэропорт находится в состоянии реконструкции, у нас нет лицензии и спецразрешения на прием бортов с пассажирами, мы отказали. А утром увидели машины, встречать кого-то должны были, начали выяснять и нам сказали, что пассажиры все таки на борту. Было принято решение, что высадки в полтавском аэропорту не будет ", — рассказал первый заместитель гендиректора КП" Аэропорт-Полтава "Юрий Колесник.

Новости Украины: аэропорт Полтавы не разрешил депутатами от "ОПЗЖ" выйти из самолета

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