Нардеп заявила, что работа всех АЗС может остановиться 1 марта: какая причина и что говорит эксперт

Народный депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина сегодня заявила, что с 1 марта может остановиться работа всех АЗС. Причиной этого она называет то, что с 1 марта можно использовать только регистраторы расчетных операций, которые формируют фискальные чеки по новой форме, утвержденной приказом Минфина №601.

"В настоящее время ни один РРО не может быть доработан и обновлен, поскольку Нацбанк, Минфин и ГНС не утвердили новый протокол передачи информации от РРО к ГНС с учетом новой формы фискального чека. Когда утвердят — неизвестно", — написала Южанина в своем Telegram-канале.

В свою очередь, эксперт по вопросам топлива Геннадий Рябцев прокомментировал для ТСН.ua ситуацию. По его словам, такая проблема действительно есть и на нее нужно обращать внимание. Но заправки не остановятся.

"Очень часто бывает так, что необходимые для работы документы появляются за несколько дней или в тот же день, когда они нужны. Поэтому нужно напоминать органам власти о том, что потребность в этом есть. У нас все, что касается администрирования налогов и налоговой службы, не всегда вовремя происходит. Обратите внимание на то, что когда нужно менять какие-то формы, акцизы, то это нужно "на вчера". Решится ли этот вопрос? Как обычно, в последний момент. Если вопрос не решится, то действительно возникнут проблемы с работой заправок", – считает Геннадий Рябцев.

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