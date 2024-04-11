Нардепы об него "стерли пальцы в кровь": Рада приняла многострадальный законопроект о мобилизации

Они это сделали. Верховная Рада 11 апреля приняла мобилизационный законопроект. Профильный комитет работал над документом почти 4 месяца. Правок собрали более 4 тысяч. Командная работа нардепов поражает. Накануне депутаты сидели до ночи, чтобы проработать такое количество поправок. А с утра 11 апреля внезапно убрали пункт о демобилизации.

Что же содержится в скандальном законопроекте, который еще должен подписать Зеленский? Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Мобилизационный законопроект "все"

11 апреля Рада одобрила во втором чтении законопроект о мобилизации. Также в Раде проголосовали за правку по исключению демобилизации после 36 месяцев службы из документа.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил: "Правка, в которой была норма об уборке демобилизации прошла — 227. То есть это положение изъято полностью из закона (о 36 месяцах и решении Ставки)".

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал министру обороны Рустему Умерову письмо, в котором предложил рассмотреть положение о демобилизации отдельно от правительственного закона о мобилизации. Умеров согласился с предложением Сырского и обратился с ответным письмом в Кабинет министров. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой поддержать инициативу Сырского. Что в конечном итоге поддержали и нардепы в сессионном зале ВР 11 апреля.

Сидели до ночи

В целом 11 апреля нардепы очень оперативно сработали, потому что вчера сидели до ночи, но поправки к законопроекту о мобилизации рассмотрели. 11 апреля около 2 ночи Верховная Рада завершила рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. А о комендантском часе нардепы не слышали? В Сети сразу понеслись мемчики, которые постились и сами народные избранники. Но это все ради дела и для людей. Хотя здесь есть вопросы. В общей сложности было проработано 4 294 предложения по изменению текста документа. На все обо всем нардепам понадобилось 11 часов. Об этом написал в своем телеграмм-канале Ярослав Железняк.

“Итак, все отклоненные правки среди 4294 правок в законопроект о мобилизации прошли. На это ушло 11 часов. В зале до конца оставалось 30 депутатов. Сейчас перерыв до утра, далее утром «мотивационное» выступление военных…потом 31-е голосование за 31-ю учтенную правку в закон… и последнее голосование за законопроект в целом».

О закрытии заседания в своих соцсетях сообщил народный избранник, член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко. По его словам, в сессионном зале на данный момент оставалось около 30 депутатов. Работу над законопроектом решили продолжить на заседании 11 апреля.

Что же насидели нардепы за 11 часов работы в среду 10 апреля? Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушения по мобилизации. Это история о штрафах для уклоняющихся. Ярослав Железняк написал:

“Парламент проголосовал за основу (первое чтение) законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение по мобилизации. ЗА – 254.

Внимание, так как вопрос прошел только в первом (а не в целом), то по факту одобрена сейчас правительственная версия со всеми нормами. У нее много проблем. И жесткие нормы. Поэтому все обещанные изменения должны зайти правками ко второму чтению на Комитете”.

Так, согласно сравнительной таблице, законопроект предусматривает штраф от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета.

В то же время за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации предлагают штрафовать как обычных граждан, так и должностных лиц. Штрафы предусмотрены в размере от 34 до 85 тысяч гривен. За эти нарушения в условиях особого периода предлагают штрафовать на сумму от 153 до 204 тыс. грн.

Также в сравнительной таблице к законопроекту была правка об уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу при мобилизации на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Сюда же входил и отказ от прохождения медицинского осмотра. Однако во время заседания в парламенте заявили, что поправку, которая предусматривала за это от 3 до 5 лет тюрьмы, была отклонена и убрана из законопроекта.

Также уклоняющихся будут лишать права на управление транспортными средствами. Ограничивать не будут только в двух случаях: если установление такого ограничения лишает личность основного законного источника дохода и лицо использует транспортное средство в связи с инвалидностью или пребыванием на его содержании лица с инвалидностью I, II группы или ребенка с инвалидностью.

Также Рада приняла за основу законопроект, позволяющий мобилизацию осужденных лиц. Но и здесь есть свои нюансы, говорит нардеп Железняк.

Также за основу принят законопроект о мобилизации осужденных лиц. ЗА – 281.

PS Эти риски по антикоррупции (там есть и решение антикоррупционного Комитета) и по тяжким преступлениям обещают убрать ко второму чтению”.

Данный документ предусматривает добровольное участие осужденных в боевых действиях, но только тех, кто отвечает требованиям прохождения военной службы в отдельных специализированных подразделениях и воинских частях. Но одного желания осужденного недостаточно. Предстоит пройти соответствующую процедуру, подать документы и пройти ВЛК.

Вместе с тем вступить в ряды ВСУ смогут далеко не все заключенные. Исключение составляют те, кто: заключенный за преступления против основ национальной безопасности Украины; за умышленное убийство двух или более лиц или сопряженное с изнасилованием; заключенные за сексуальное насилие; имеющие судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных конкретными статьями, если такие судимости не погашены.

Отметим, что парламентарии были недовольны работой профильного комитета, готовившего мобилизационный документ ко второму чтению. Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что по законопроекту убрали все, ради чего этот документ нужно было принимать. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Киев24". Также народный избранник опубликовал в своем телеграмм-канале основные наработки профильным комитетом мобилизационного законопроекта до второго чтения, что и было проголосовано 11 апреля ВР.

Также согласно документу регистрация электронного кабинета военнообязанного остается добровольной. Однако все военнообязанные, до сих пор не уточнившие свои данные в ТЦК, должны сделать это в течение 60 дней после очередного указа президента о продолжении мобилизации. Упомянутый указ ожидается 13 мая. Уточнить данные можно будет в ТЦК, ЦНАП или в электронном кабинете. Также дистанционное обновление данных будет требоваться от находящихся за рубежом.

Не можем не отметить интересный момент с предоставлением консульских услуг. В законопроекте о мобилизации говорится, что военный билет в консульствах потребуют, в частности, у 18-летних украинцев. Но возвращаться в Украину юношей, выехавших до этого возраста, не нужно. Свои данные можно будет уточнить дистанционно. У мужчин от 18 до 60 лет на границе смогут проверять военный билет при выезде и въезде в страну. Независимо от пригодности к службе или отсрочкам, каждый мужчина этого возраста будет обязан носить при себе военный билет. И предоставлять его по требованию полицейских, сотрудников ТЦК, а также пограничников.

Себя не обделили

А вот кому нардепы сделали настоящий подарок — так это себе, конечно. Потому что каждый народный депутат сможет забронировать от мобилизации по два своих помощника. Работать же кому нужно. Также с 2024 года будут забронированы все работники Нацполиции Украины. По органам госвласти и местному самоуправлению: там могут быть забронированы только руководители этих организаций. Что касается госслужащих категорий "Б" и "В", то среди них может быть забронировано до 50% человек.

Кто и как служит

Граждане, до 25 лет прошедшие базовую военную подготовку, не будут подлежать мобилизации. На службу их могут позвать только добровольно. Вместо срочной планируется ввести базовую военную службу. Ее будут проходить граждане от 18 до 25 лет. Они смогут самостоятельно выбрать период прохождения службы до достижения 24-летнего возраста. Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу во время военного положения в добровольном порядке. А вот взятию на военный учет подлежат женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.

Но хотим подчеркнуть, что законопроект — это еще не закон. Последнее слово, точнее подпись или вето, по президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил политолог Игорь Рейтерович в эфире телеканала "Эспрессо".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНО! ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ПОСТАНОВИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О МОБИЛИЗАЦИИ! Что там?

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