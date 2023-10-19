Нардепы поссорились из-за УПЦ МП: почему в Украине никак не запретят российскую церковь

Что мешает Раде запретить Московский патриархат и когда может быть принято историческое решение, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина ТСН.ua.

Верховная Рада на заседании 19 октября в первом чтении поддержала запрет на деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. Решение, которое откровенно затягивали в течение 9 месяцев, наконец может быть принято!

Но не все так просто – в Раде есть горячо поддерживающие УПЦ МП, и похоже будет бороться за нее до последнего. Как это часто бывает в парламенте, не обошлось без спора. Что мешает Раде запретить российскую церковь и когда может быть принято историческое решение? Об этом говорится в эксклюзиве Артема Зябкина ТСН.ua.

Первое чтение прошло. Несмотря на то, что дискуссии о запрете религиозных учреждений, которые руководствуются из России, назрел уже давно, а в поддержку высказывался Зеленский, вынести на голосование законопроект не могли с самого начала вторжения. 19 октября за него проголосовали – 266 депутатов высказались за.

Почему ждали так долго?

Объясняли это по-разному. Ранее глава ВР Стефанчук говорил, что собрать голоса не удастся. Подтверждал это и глава монобольшинства Давид Арахамия. Якобы в "Слуге народа" есть те, кто против.

А если это проигнорировать, то можно потерять поддержку более неотложных законов, например – не принять бюджет. Впрочем, 19 октября Рада проголосовала и за то, и за то.

Кто защищает УПЦ МП в Раде

В защиту УПЦ МП выступили 15 депутатов, в том числе из экс-ОПЗЖ.

Их намерения другие депутаты, похоже, не оценили. Начали ссориться и меряться тем, кто из них больше разделяет Украину.

За что собственно проголосовали депутаты – за основу парламентарии взяли правительственный проект 8371. Его называют более мягким, чем те, которые предлагали депутаты. Он должен запустить непростой и длительный механизм запрета.

И действительно, за ним специальная комиссия должна определить, действительно ли какая-то церковь подчиняется или имеет связи с РФ. Если так и есть, то сначала выдать предписание, чтобы там разрешили эту ситуацию. Если нет, то можно подавать в суд.

Несмотря на компромиссность этого документа, его противники приравняют законопроект к гонению на церковь.

Депутат Артем Дмитрук, бывший член фракции "Слуга народа". Оттуда его исключили в 2021 году. Он известен тем, что открыто защищает УПЦ МП, в частности, хвалил и назвал мудрым митрополита Онуфрия. Однажды Дмитрук даже угрожал восстанием прихожан, если УПЦ МП таки запретят.

"Мы не должны раскачивать, раскручивать внутренние проблемы. Мы все знаем, что УПЦ — это самая большая церковь в Украине с наибольшим количеством прихожан. И сейчас " позови людей и...", — заявлял Дмитрук.

А еще Дмитрук не так давно попал в другой скандал. 6 октября он вместе с депутатом Куницким избил военнослужащего ВСУ прямо в центре Киева. Парню пришлось обратиться к врачам.

Прокомментировал голосование и глава пресс-центра синодального отдела УПЦ митрополит Климент. Его слова приводит BBC:

" Для того чтобы ограничить кого-то в гражданских правах, следовало бы доказать его преступление. Я убежден, что никакие инстанции никогда не смогут доказать, что миллионы верующих УПЦ являются преступниками, потому что это не так. Поэтому применение каких-то санкций к невиновным людям, и ограничение их свободы совести только на основании их религиозных убеждений будет невозможно.А если такие попытки и будут осуществляться, то это будет говорить о преступности представителей власти, а не верующих УПЦ" .

Когда примут закон в целом?

Это зависит от количества поправок и заинтересованности депутатов. Собеседник BBC в парламенте давать прогнозы также не решился, впрочем, предположил, что это может затянуться и на месяцы.

Следует заметить, что по данным КМИС на конец 2022 года, более половины украинцев поддерживали запрет УПЦ МП. За УПЦ МП при этом – только 5%. Но это значительное количество людей.

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⚡ "Ты черт, е**ный!" Рада приняла решение по УПЦ МП!