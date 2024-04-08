Нардепы "разнесли" законопроект об ответственности за неявку по повестке или на медосмотр – детали

По мнению нардепа от фракции "Голос" Андрея Осадчука, к документу очень много замечаний.

В ближайшие дни народные депутаты должны рассмотреть законопроект, который может усилить ответственность за неявку в ТЦК (штраф до 204 тыс. грн) или на медосмотр (даже уголовная ответственность). Этот законопроект подал Кабмин.

Детальнее об этом документе рассказали нардеп от фракции "Голос" Андрей Осадчук и нардеп от фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк в эфире телемарафона.

По мнению нардепа от фракции "Голос" Андрея Осадчука, законопроект об ответственности за неявку по повестке или на медосмотр не имеет шансов попасть на рассмотрение, потому что к нему есть очень много замечаний.

Осадчук напомнил, что этот проект лежит в Раде еще с 25 декабря 2023 года и "им особо никто не интересовался, потому что он шел как сателлитный" к основному законопроекту о мобилизации.

"На прошлой неделе была рабочая группа в рамках комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Приходили ребята из Генштаба, и мы впервые фактически обсуждали этот законопроект. Он касается целого ряда вопросов ужесточения ответственности по всем вопросам ведения учета, нарушения законодательства о мобилизации и т.д. Но этот законопроект не только близок к нулю, чтобы его приняли, но в таком виде его никто не будет принимать", – сказал Осадчук.

По словам нардепа, в настоящее время есть "совершенно категоричные негативные выводы" всех привлеченных учреждений, начиная от экспертного управления ВР, заканчивая Нацполицией, СБУ.

Осадчук отметил, что, несмотря на то, что документ подавал Кабмин за подписью премьера Шмыгаля, "а не какой-то взбалмошный депутат", законопроект очень плохо написан – как по форме, так и по сути.

Он напомнил, что в документе предусматривались безумные штрафы за нарушение военного учета – до 100 или даже 200 тысяч грн.

"Но в традициях этого парламента есть такая традиция поддерживать не законопроект, а идею. Поэтому я не исключаю, что слуги будут пытаться протягивать идею. Но в любом случае это все будет переписываться", — сказал Осадчук.

Осадчук подчеркнул, что ответственность за уклонение существует и сейчас. И в период военного положения она достаточно высока.

"Но дело не только в штрафах – мы их будем поднимать, потому что они совсем смешны, еще с мирных времен. Но одними наказаниями мы не решим вопроса качества призыва на военную службу. В частности, очень много уклонистов просто не могут найти, потому что есть проблемы с реестрами. Проблема не только у самых мобилизованных, но и в качестве работы ТЦК, ВЛК ", — сказал нардеп.

Депутат от "Батькивщины" и первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам социальной политики Михаил Цымбалюк согласился, что эта версия законопроекта не имеет "перспективы даже попадания в сессионный зал, не говоря, чтобы набрать 226 голосов".

"Это необоснованные предложения, которые предлагает неизвестно кто. А правительство не готово отстаивать свою позицию. Но закон об усовершенствовании мобилизации однозначно будет принят, в какой редакции – еще рано говорить. А дальше нужно вести профессиональную усовершенствованную дискуссию и какая ответственность должна быть. В конце концов, она на сегодняшний день существует в административном, уголовном судопроизводстве. Но то, что предлагается на сегодняшний день, не выдерживает никакой критики и не является обоснованным", — сказал он.

В то же время нардеп предположил, что дискуссия продолжается, и она может вылиться в другую, более мягкую форму законодательной инициативы со стороны правительства.

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Нардепы "разнесли" ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ законопроект о штрафах и заключении уклонистов!

Ранее нардеп Егор Чернев спрогнозировал, когда закон о мобилизации может вступить в силу.

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