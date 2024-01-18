"Нардепы – в гневе": каким будет новый законопроект о мобилизации

Народные избранники и все ответственные за законопроект о мобилизации не могут прийти к единому знаменателю по всем дискуссионным пунктам. Новую версию законопроекта парламентарии ожидают увидеть уже в феврале 2024 года.

Но действительно ли это должен быть совсем другой документ, или просто его "усовершенствованная" версия и почему уже сейчас депутаты так взбешены, говорится в эксклюзиве Виктории Панченко TSN.UA.

Нардепы – в гневе

Они таки работают, однако улучшений нет – нардепы недовольны наработками по скандальному мобилизационному законопроекту, поступившему от Минобороны. И предлагают его переписать. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на одного из самых влиятельных депутатов фракции "Слуга народа".

"Мы, мягко говоря, разгневаны, потому что не видим особого улучшения текста. Непонятно, что реально там переписали. Ну никак не соберем мы голосов под другие формулировки того же, что было в первой версии. Надо его реально переписать", — отметил нардеп в условиях анонимности.

Новый старый законопроект о мобилизации?

Народные депутаты ожидают, что правительство внесет в парламент вторую версию законопроекта о мобилизации ориентировочно 6 февраля, но пока не понимают, изменится ли что-либо в документе. Об этом в своем телеграмм-канале написал нардеп Алексей Гончаренко.

"На выходных планируется заседание комитета Нацбезопасности. На этом комитете должны рассмотреть предложения и замечания фракций к законопроекту. Фракции свои правки уже подали. Я также подал свои. Пока что Кабмин не вернул законопроект и мы не знаем новых предложений власти.

6 февраля будет рассмотрено законопроект о мобилизации в Раде. Почему 6? Ибо это начало новой сессии. Первый вторник февраля – согласно Конституции, начинается новая сессия Верховной Рады", – рассказал Гончаренко.

И пока все ответственные за новый мобилизационный документ колдуют над его усовершенствованием и не могут прийти к общему знаменателю, нардепы уже приняли закон о создании единого электронного реестра военнообязанных.

По информации "Украинской правды", в этом вопросе также не обошлось без изменений. И здесь народные избранники действительно защитили интересы украинцев. Как сообщило несколько источников УП в разных фракциях, перед голосованием за второе чтение проекта по созданию единого электронного реестра оппозиционные фракции "сбили" ряд инициатив министерства. В частности, о доступе к налоговым и таможенным данным, информации о семье, медицинской карте и т.д.

Более того, Минобороны хотело для создания единой цифровой базы данных военнообязанных получить данные из госреестров Налоговой и Миграционной служб, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, других ведомств, а также доступ к номерам телефонов и электронным почтам военнообязанных. Все эти данные должны храниться на облачных хранилищах в странах НАТО. Однако такая норма возмутила нардепов, пояснил УП один из членов комитета по вопросам нацбезопасности. Другой собеседник добавил, что документ был прописан так, что "никто не понес бы ответственности в случае утечки или кражи личной информации граждан".

"Ни одна спецслужба мира не владеет таким объемом информации о гражданах, как то, что спрашивало Министерство обороны. Мы понимаем, что цифровизация нужна, но это уже было слишком", – отметил он.

А вот такой слаженной работы нардепов и всех причастных к формулированию финальной версии мобилизационного законопроекта пока не наблюдается. Напомним, что 11 января правительство решило отозвать первый законопроект о мобилизации и сразу подготовить новый, но пока Кабинет Министров не внес второй версии в Верховную Раду.

Более того, первый документ Кабмина не хотели поддерживать не только оппозиционные силы, но даже большинство "Слуги народа". На заседании фракции депутаты руководящей партии полтора часа "ссорились и возмущались разными резонансными нормами мобилизационного законопроекта", пишет "Украинская правда".

"Работаешь или воюешь"

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский достаточно резко высказался по поводу мобилизации.

"Мы в войне. Поэтому работаешь или воюешь", – отметил президент. Об этом он сказал во время выступления в Давосе на полях Всемирного Экономического форума, комментируя потребность ВСУ в новобранцах, Зеленский объяснил позицию Украины в отношении мужчин мобилизационного возраста, находящихся за границей. Он отметил, что Украине всегда не хватает людей на фронте, потому что Российская Федерация мобилизует и бросает на убой трупы.

"Ибо заработная плата одного военного – это налоги шести-восьми человек", – подчеркнул президент. По его словам, поддержка западных партнеров не идет на обеспечение зарплаты для военных. В этой связи обеспечение военных – это вопрос налогоплательщиков.

Как "помочь" налогоплательщикам найти деньги на мобилизацию предложила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа. Все очень просто – нужно повысить военный сбор. Но исключительно для "богатых" украинцев. Как оказалось, богатые в Украине – это те, которые зарабатывают больше 20 тыс. грн.

"То есть если вы зарабатываете от 20 тыс. грн, например, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3%. И это помогало бы удерживать наше войско", — предложила нардепка.

К тому же, народный депутат высказался и за введение налога на роскошь. К примеру, новый айфон за 60-70 тысяч грн может облагаться дополнительной пошлиной. То же касается и автомобилей. Интересно, а как быстро нардепы внесли бы такую маленькую поправочку, которая освобождала бы их от такого налогообложения?

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"Нардепы — в гневе!" Мобилизация в Украине: стало известно, что в новой версии законопроекта!