Нардет Брагарь возразил, что был за рулем под наркотиками и обвинил копов в вымогательстве взятки

По его словам, патрульных отстранили от работы.
Наркотиков не употреблял, полицейским не угрожал. «Слуга народа» Евгений Брагарь отрицает подозрения полиции в том, что был за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Об этом говорится в ТСН.14.00.
В субботу вечером патрульные остановили автомобиль нардепа из-за того, что у него не подсвечивался номерной знак. Во время разговора с нардепом полицейского заподозрили, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения и направили его на осмотр. Результаты анализов пока еще неизвестны.
Все подозрения копов нардеп отвергает и сделал два альтернативных тесты в частных лабораториях — их результаты отрицательные.
Кроме того Брагарь обвиняет копов в вымогательстве взятки, написал на них заявление в полицию и собирается обращаться в ГБР.
По его словам, патрульных отстранили от работы. А нацполиции сообщили, что сейчас продолжается служебная проверка.
Больше подробностей в следующем выпуске ТСН.