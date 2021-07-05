Нардет Брагарь возразил, что был за рулем под наркотиками и обвинил копов в вымогательстве взятки

Нардет Брагарь возразил, что был за рулем под наркотиками и обвинил копов в вымогательстве взятки

По его словам, патрульных отстранили от работы.

Наркотиков не употреблял, полицейским не угрожал. «Слуга народа» Евгений Брагарь отрицает подозрения полиции в том, что был за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

В субботу вечером патрульные остановили автомобиль нардепа из-за того, что у него не подсвечивался номерной знак. Во время разговора с нардепом полицейского заподозрили, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения и направили его на осмотр. Результаты анализов пока еще неизвестны.

Все подозрения копов нардеп отвергает и сделал два альтернативных тесты в частных лабораториях — их результаты отрицательные.

Кроме того Брагарь обвиняет копов в вымогательстве взятки, написал на них заявление в полицию и собирается обращаться в ГБР.

По его словам, патрульных отстранили от работы. А нацполиции сообщили, что сейчас продолжается служебная проверка.

Больше подробностей в следующем выпуске ТСН.

Новости Украины: Евгений Брагарь отрицает что был за рулем в состоянии наркотического опьянения

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