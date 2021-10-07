Нарисовали план побега и построили шалаш с припасами: школьники из-под Киева скрывают причину спланированного исчезновения

Услышав, что их ищут, школьники покинули собственноручно обустроенную засаду, и бросились наутек через кукурузу.

На Киевщине всю ночь искали трех 12-летних мальчиков, которые ушли из уроков накануне утром и не вернулись домой. Они бежали из школы в лес, обустроили там тайник и до утра бродили кукурузным полем. На поиски семиклассников бросились родители, полицейские, спецназовцы, кинологи, односельчане и охотники с тепловизорами, и таки нашли.

Об этом в сюжете ТСН.16.45.

Вчера прямо во время уроков трое школьников Буртивськои общеобразовательной школы решили с ней убежать и никому об этом не сказали.

Директор Людмила Александровна первой и сообщила полиции — двое 12-летних и один 11-летний мальчиков исчезли. «Рюкзаки, сумки оставили в классе», — говорит директор.

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В этих рюкзаках, полиция находит и первую зацепку — план побега — до мелочей продуманный и нарисованный в школьной тетради. Именно благодаря этому из леса начинают поиски. На помощь родителям, учителям и правоохранителям подключаются еще очевидцы, кинологи и охотники. В оазисе посреди леса без кустарника около двух ночи поисковики наталкиваются на тайник.

«Веревки — папа узнал что их, кружки, ягоды, спички. Водой запаслись. Шалаш, что можно фильм снимать. Когда нашли это место, огня не было, но тлел, и мы поняли, что они рядом», — рассказывают спецназовцы.

Услышав, что их ищут, школьники покинули собственноручно обустроенную засаду, и бросились наутек через кукурузу.

Новости Украины: зачем трое школьников сбежали из школы в лес

Директор Людмила Александровна кричала ребятам. «Я говорила, там как к небу кукурузы, уверяла, что все будет нормально. Ругать не будут, только выйдите», — рассказывает женщина.

И вот после многочисленных криков в громкоговоритель трое беглецов выходят к машинам правоохранителей. «Я их обняла и они говорят, что мы вышли на ваш голос», — добавляет директор.

Всех согрели и вернули домой — один из мальчиков живет в интернате, мама второго — общаться с журналистами отказывается. Мама третьего — говорит, почему пошли в лес, сын рассказывать ей не хочет. До сих пор напуган он выходить из дома не хочет.

«Плачет, спит и плачет. Он вообще: «Мама, отстань от меня. Я говорить не хочу». Они не подумали о последствиях, что может быть», — утверждает женщина.

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