Наркодилера киевской элиты Чернецкого освободили, но он остался в СИЗО: что известно

В Киевском СИЗО также подтверждают, что Чернецкий находится за решеткой.

Стали известны новые подробности громкого решения Печерского суда Киева об освобождении из-под стражи наркодилера Юрия Чернецкого, который в конце прошлого года был приговорен к 5 годам тюрьмы за сбыт кокаина в ночных клубах столицы. В соцсетях появилась информация, что вчера осужденный был освобожден из-под стражи по решению суда и выйдет на свободу 19 мая.

Спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец дала комментарий ТСН.ua.

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"Это решение об освобождении принято в отношении другого уголовного производства. Это лицо остается под стражей, потому что этот гражданин судом первой инстанции приговорен к 5 годам лишения свободы. В приговоре говорится, что мера пресечения, содержание под стражей, действует до вступления приговора в законную силу. С последним решением суда (от 16 мая, об освобождении из-под стражи Чернецкого в рамках другого уголовного производства – ред.) прокуратура не соглашается и будет обжаловать", — сообщила она.

По ее словам, осужденный обжаловал решение суда о 5 годах заключения, но апелляционная жалоба еще не рассмотрена.

"Он остается под стражей, потому как еще нет решения апелляционной инстанции", – уточнила Максимец. Но добавила, что прокуратура не согласилась с таким сроком заключения (5 лет – ред.) и также оспорила приговор, потому как требовала более сурового наказания.

В Киевском СИЗО также подтверждают, что фигурант громкого дела находится за решеткой.

Дело Чернецкого: что известно

Напомним, Юрий Чернецкий, которого в конце прошлого года суд первой инстанции признал виновным в сбыте наркотиков, был приговорен к 5 годам лишения свободы. Злоумышленника разоблачили во время очередного сбыта. В ходе обысков по месту жительства правоохранители также обнаружили наркотические вещества.

В январе 2021 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины. По результатам судебного разбирательства прокурором полностью доказана вина мужчины в инкриминируемых преступлениях.

Как стало известно, на днях дала о себе знать и бывшая жена Чернецкого. Блогерша и бывшая жена осужденного за поставку кокаина для украинской элиты Юрия Чернецкого Инна Воронова в ночь на 16 мая запостила в Instagram фото и видео полетов ракет на Киев и работы ПВО. После шквала критики женщина удалила видео и фото, а затем записала видео и извинилась. По ее словам, она "не знала, что происходит".

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