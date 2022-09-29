Народный синоптик прогнозирует изменение погоды в Украине: когда и чего ждать

С 29 сентября постепенно начнут отступать и дожди.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал народный синоптик Стас Щедрин.

В то же время он отмечает, что это не означает, что осадки прекращаются совсем.

"До 4 октября в Украине все еще будет идти дождь, но это уже будут не затяжные, а локальные кратковременные дожди, иногда грозы. То есть солнца тоже будет много", — прогнозирует синоптик.

Что касается температуры воздуха, то в дальнейшем почти по всей стране станет еще теплее — до 13-17° по ночам и до 22-27° в дневной период, и только в северных областях, будет немного прохладнее — от 7-11° ночью и до 17 -20° тепла днем.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк касательно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме.

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