Народный синоптик рассказал, долго ли в Украине продержатся морозы и когда снова потеплеет

Со 2 декабря в стране будет преобладать погода с небольшими морозами и солнечным небом.

Морозная погода в Украине ориентировочно продержится до 10-12 декабря, а затем снова придет потепление.

Об этом ТСН.ua сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

" Зима придет по расписанию. По всей стране, за исключением юга, температура воздуха снизится в дневные часы до -2-4° мороза и до -7-14° по ночам. В то же время осадки прекратятся и будет преобладать малооблачная и сухая погода. Такая морозная погода продержится где-то до 10-12 декабря, а дальше снова придет потепление", — отметил синоптик.

Щедрин добавил, что после 10-12 декабря температура воздуха в Украине в дневные часы составит до 0+3°, а на юге до +5+9°.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко также предупреждала о похолодании в начале зимы. По ее предварительным прогнозам, небольшие "минусы" придут в Украину уже с 1 декабря, а усиление морозов предполагается с 7 декабря, особенно это касается северных областей.

В то же время, в целом декабрь в Украине, по прогнозам синоптиков, должен быть теплым.

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