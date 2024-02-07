"Нарушает права граждан" и "копирует советские традиции": реакция политиков и общества на проект о мобилизации

В среду, 7 февраля, Верховная Рада приняла в первом чтении обновленный проект №10449 об усилении мобилизации без поправок. Однако далеко не все народные депутаты и украинцы довольны законопроектом в целом и отдельными его положениями.

ТСН.ua собрал громкие реакции на законопроект о мобилизации.

У нового проекта коррупционные риски — Антикоррупционный комитет ВР

Антикоррупционный комитет ВР настаивает на изменении трех рискованных пунктов до второго чтения. Среди ключевых норм, которые будут настаивать изменить:

Демобилизация: должны быть четкие сроки и условия. Законопроект предусматривает, что после 36 месяцев службы во время войны военный получает право написать рапорт о демобилизации — однако не указано, когда его должны подписать. Это может породить выборочный подход. Отсрочка от призыва по уходу за лицом с инвалидностью: депутаты требуют четкую формулировку — "одно лицо с инвалидностью I или II группы — отсрочка для одного смотрителя" и контролировать это средствами реестра военнообязанных, но не "кошмарением" лиц с инвалидностью требованием дополнительных справок . Ответственность за нерегистрацию электронного кабинета, неявку в ТЦК по повестке и т.д.: должен быть справедливый механизм обнаружения нарушителей, чтобы отойти от выборочного применения санкций к одним лицам и "не замечать" других.

Председатель антикоррупционного комитета Совета Анастасия Радина подчеркнула, что заключение было передано на обработку оборонному комитету.

"Нарушает права граждан" — омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подверг критике законопроект №10449, который должен соответствовать нормам Конституции Украины и международным соглашениям в области прав человека, но имеет ряд противоречивых норм.

Какие положения, по мнению Лубинца, противоречивы:

Нормативный казус есть в вопросе порядка выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете или исключенных из него в установленном порядке. Здесь вопрос в отметках: формулировка "снять" и "исключить" с военного учета (которое указывается в военном билете) "на практике становится проблемой, требующей урегулирования";

В законопроекте говорится и о том, что военное командование может устанавливать временное ограничение права гражданина Украины на выезд из страны. Однако согласно требованиям статьи 17 Конституции Украины, отмечает омбудсмен, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Эти изменения противоречат Конституции;

Также в проекте предусмотрена обязанность регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, за невыполнение которого последние несут определенную законом юридическую ответственность. Однако такое положение законопроекта не соответствует положениям Конституции Украины, Закона Украины "О защите персональных данных", правовым позициям Конституционного Суда Украины относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь;

В новом законопроекте также прописано, что призыв на военную службу во время мобилизации осуществляется независимо от места их пребывания на военном учете.

Однако на следующий день, 7 февраля, омбудсмен призвал проголосовать за правительственный проект. Как он пояснил, вечером 6 февраля состоялось срочное совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. На встрече обсудили обновленный законопроект о мобилизации.

Почему документ называют "совковым" — нардеп Арьев

Некоторые народные избранники, в частности Владимир Арьев, называют принятый 7 февраля проект о мобилизации "совковым вариантом". По его мнению, власть в нашем государстве сейчас "копирует "лучшие" советские и российские традиции в вопросе мобилизации".

"Стандартами цивилизованного мира там и не пахнет", — написал нардеп на странице Facebook.

"Огромная солянка перемен, куда вписали все" — нардепка Бобровская

Народная депутат Соломия Бобровская прокомментировала принятый в первом чтении законопроект о мобилизации и отметила, что это "огромная солянка перемен, куда вписали все, что лепится в кучу, и все, что нет". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Часть идей действительно хорошие и имеют право на жизнь, но есть ряд вопросов, которые являются принципиальными для государства и на которые до сих пор нет ответов", — отметила она.

Бобровская также добавила, что сегодня на Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не пришел ни министр обороны Рустем Умеров, ни Генеральный штаб, ни главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Должен быть закон об усилении обороноспособности, а не разрушении прав человека и экономики" — нардепка Фриз

Второй раз внесенный правительством законопроект нарушает Конституцию, права граждан и содержит коррупционные риски. Об этом заявила народная депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в Facebook.

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Она отметила, что законопроект уже получил негативные выводы и оговорки Антикоррупционного комитета, омбудсмена по правам человека, Комитета соцполитики, Европейской бизнес-ассоциации, не имеет фиксированно-экономического обоснования от Кабмина относительно влияния на бюджет.

Более того, власть, по ее словам, закладывает законодательное мошенничество, ведь предлагает норму об увольнении после 36 месяцев непрерывной военной службы по решению Ставки Верховного главнокомандующего без установления четких сроков его принятия, а это означает фактическое продление сроков службы.

Фриз также перечислила главные проблемные вопросы нарушения прав человека в законопроекте о мобилизации:

обязательство регистрировать электронный кабинет призывника;

электронные повестки;

чрезмерные права для представителей ТЦК и СП;

избирательность принудительных действий по отдельным категориям – аспиранты на контракте;

нарушение Кодекса административного судопроизводства;

нарушение Конституции;

чрезмерные полномочия Нацполиции.

Фриз добавила, что народные депутаты готовят поправки ко второму чтению с требованием привести текст в соответствие с Конституцией и действующим украинским законодательством.

"Ведь это должен быть закон об усилении обороноспособности, а не разрушении прав человека и экономики в воюющей стране", — подчеркнула Ирина Фриз.

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По состоянию на 17:45 в голосовании приняли участие 27 595 человек. Из них 4 644 проголосовали "да" (17%) и 22 968 — "нет" (83%).

Когда состоится голосование во втором чтении

Как рассказал народный депутат Ярослав Железняк, законопроект был принят без предложений Комитета. Далее в законопроект в течение 14 дней будут вносить правки — до 21 февраля и дальше состоится второе чтение.

Наиболее вероятно, что законопроект о мобилизации будет принят в целом в последнюю неделю февраля – 22-24 числа.

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