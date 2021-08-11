Нарушение порядка в поезде: как защититься от надоедливого соседа в вагоне

Нарушение покоя граждан квалифицируется как мелкое хулиганство.

Еженедельно несколько пассажиров поездов "Укрзализныци" высаживают из поезда за нарушение порядка. Обычно в состоянии алкогольного опьянения. Наша героиня Екатерина буквально отвоёвывала свое право на покой. Ее соседом по купе стал человек, который не дал спокойно доехать до места назначения.

Что делать и как защитить себя в подобных ситуациях, рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

В час ночи Екатерина села в ночной поезд Львов — Мариуполь. Девушка не подозревала, что эта поездка пройдет с криками, полицией и дрожащими руками. Надоедливый сосед пьян не давал покоя Кати и еще одной девушке в купе. Впоследствии к мужу присоединился еще и товарищ: молодые люди начали громко ночью слушать музыку.

На просьб прекратить, мужчины не реагировали. Начался конфликт. Катя обратилась к проводницы и начальника поезда. Они провели воспитательную беседу с горе-соседом, но он не успокаивался, а стал еще более агрессивным. На время он покинул купе, а когда вернулся — разбудил девушек.

Их переселили в другое купе только после вызова полиции, которую они вызвали сами. Впрочем, правоохранители ничем не помогли: по просьбе снять хулигана с поезда — отказали. В "Укрзализныце" сообщили, что сейчас продолжается служебное расследование.

"Правило номер один в любой ситуации, неважно, есть там физическая угроза или просто оскорбляет человек — проезжая бригада имеет среагировать. Найти все возможности для того, чтобы пересадить или рассадить людей. Еобраза, является жалоба, то нужно рассадить и именно здесь вызвать полиции ", — говорит адвокат Лаврентий Царук.

Домогательства в поезде: что делать и как защититься, если не повезло с соседом по купе

По его словам, нарушения покоя граждан квалифицируется как мелкое хулиганство. "Если человек просто цепляется, нарушает общественный покой, не дает спать, действия начальника поезда и проводника должны быть такими: они должны сообщить нарушителю, что он совершает хулиганские действия и составить на него протокол", — говорит он.

Дело в том, что так можно привлечь нарушителя к ответственности. В течение трех месяцев протокол будет рассматриваться в суде. Если денежное взыскание за мелкое хулиганство незначительное — это лишь 119 гривен, то 15 суток под арестом, которые может получить хулиган, помогут остановить беспредел.

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