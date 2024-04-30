Нарушение правил военного учета и мобилизации: в Украине в 30 раз могут увеличить штрафы для уклонистов

Игнорировать повестки будет слишком дорого. За нарушение правил военного учета и мобилизации украинцы будут платить в 30 раз больше, чем раньше, если Верховная Рада примет законопроект №10379, предусматривающий усиление ответственности за военные правонарушения (мобилизации) и внесение соответствующих изменений в Кодекс об админправонарушениях и Уголовный кодекс.

О каких суммах идет речь и кого могут догнать подобные штрафы – в эксклюзиве ТСН.ua. рассказала Виктория Гнатюк.

Более суровым наказанием быть

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №10379, предусматривающий усиление ответственности за военные правонарушения, в частности, мобилизацию и внесение соответствующих изменений в Кодекс об админправонарушениях и Уголовный кодекс.

В Украине статьями 210 и 210-1 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, сюда входит и пунктик о том, кто не стал вовремя на учет.

Сколько придется заплатить

Пока штрафы составляют от 510 до 850 грн, однако их хотят увеличить на 30%. А это значит, что платить придется от 17000 до 25500 грн.

Выписывать штрафы смогут территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) согласно проекту закона, за нарушение законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации без составления протокола – выносить постановление об этом. И если вы захотите обжаловать штраф, это можно сделать через суд.

Комитет рекомендовал Раде в законопроекте №10379 принять следующие нормы:

если военнообязанный нарушил правила военного учета – должен заплатить штраф от 3 400 гривен до 5 100 грн;

в случае повторного нарушения или в особый период – заплатить придется от 17000 до 22500 грн;

за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время: штрафы от 5100 до 8500 грн для обычных граждан, а от 17 000 до 34 000 грн будут платить должностные и юридические лица.

Чиновники будут платить больше

За нарушение законодательства про оборону и мобилизацию в военное время должностные и юридические лица влетят в еще большую копеечку, потому что выложить из кармана придется от 34 000 до 59 500 грн.

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Более того, согласно статье 263 – предусматривается задержание нарушителей военного учета и мобилизации во время действия особого периода сроком до 3 часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления лица или выяснения обстоятельств правонарушения – до 3 суток.

А согласно статье 38 – административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУАП, может быть наложено в течение 3 лет со дня его совершения или обнаружения.

Закон о мобилизации

Сам законопроект о мобилизации Верховная Рада Украины приняла 11 апреля, закон уже подписал президент Владимир Зеленский и уже 18 мая он вступит в силу.

С этого момента, согласно принятому закону, у мужчин призывного возраста – от 18 до 60 лет – появляется ряд новых обязательств. Так, при мобилизации мужчины призывного возраста обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц.

Что должны выполнять военнообязанные

К другим обязанностям также относятся:

уточнение учетных данных через центры предоставления административных услуг или электронный кабинет;

явка по вызову в ТЦК и СП для военного учета, медосмотра, определение назначения на особый период;

уведомление о причинах неприбытия в определенный срок;

обязательное прибытие на сборные пункты по вызову или повестке;

возможное вовлечение в оборонные работы и выполнение мобилизационных задач;

предоставление имущества, зданий, транспорта Вооруженным силам, другим военным формированиям, силам гражданской защиты, при условии, что государство впоследствии компенсирует стоимость, изымать транспорт могут у государственных органов, местного самоуправления, предприятий и граждан-владельцев транспортных средств.

В последнем случае транспорт не могут изъять, если это единственное средство передвижения у человека.

Кроме того, призывники и резервисты должны приписываться в воинские части или формирования для прохождения службы.

Также в Министерстве обороны обращают внимание на взятие на военный учет призывников. Это должны делать работники местных ТЦК и СП в период с января по март каждый год. На учет будут браться граждане с 17 лет. Исключение – лица, отбывающие наказание, в случае смерти гражданина, а также в случае признания пропавшим без вести, прекращения гражданства Украины или достижения предельного возраста пребывания в запасе.

Базовая общевоенная подготовка и военная служба – разница

Как пояснили в Минобороны, общевойсковая подготовка будет проходить в высших военных учебных заведениях, учебных частях ВСУ и других военных заведениях.

Базовая военная служба доступна для всех граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Период прохождения службы каждый выбирает самостоятельно. Для этого им нужно пройти медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор, заседание комиссии и прибыть по повестке в территориальный центр.

Поручение Кабинета Министров Украины

В настоящее время Кабмину поручили в двухмесячный срок со дня опубликования Закона обеспечить создание и функционирование электронного кабинета призывника, военнообязанного или резервиста, чтобы люди могли обновить данные дистанционно, а не идти в ТЦК или ЦНАП.

Также Кабмин в трехмесячный срок должен принять меры по проверке обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности мужчинам от 25 до 50 лет, которым после 24.02.2022 года была впервые установлена инвалидность 2-3 групп кроме некоторых исключений, в частности, отсутствие конечности, онкозаболеваний и т.д.

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