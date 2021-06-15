Нарушение протокола и поцелуи: как президенты США оконфузились во время встречи с Елизаветой ІІ

Королева впервые после смерти мужа приняла мировых лидеров.

Мировые СМИ обсуждают, удалось ли президенту США Джо Байдена соблюдать все тонкости этикета во время встречи с королевой Елизаветой II. Британская монархиня, что правит дольше всех в мире, за 70 лет на работе встретилась уже с 13 действующими президентами США и многими лидерами других стран.

Кто из них оконфузился и как на это реагировала королева, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 15 июня.

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Впервые с начала пандемии и впервые после смерти мужа Елизавета II гостеприимно принимает мировых лидеров. Торжественный ужин устраивают на полях саммита Большой семерки — соблюдать протокола здесь обящательно. Это значит — не приезжать позже монархини и не покидать мероприятие пока не пойдет она. Среди остальных политиков Джо Байден умудряется выделиться: на свою первую встречу с Елизаветой II во статусе президента приезжает с пятиминутным опозданием.

Уже позже в Виндзорском дворце специально для президента США проведут торжественный прием, после которого Джо Байдена обвинят в значительно худших нарушениях этикета. Там американский президент не снимет любимых солнце-защитных очков как того требуют правила. После встречи он позволит себе поделиться с прессой деталями разговора с монархиней. За чаем, говорит, королева Елизавета интересовалась у него мнением о российском президенте Владимире Путине и китайском лидерк Си Цзинпинк. Согласно протоколу, такие вещи не обнародуют, потому монархине должно быть вне политики. "Она напомнила мне мою маму — своим внешним видом. И своей щедростью", — сказал он.

Новости мира: встреча с королевой - кто из президентов оконфузился перед Елизаветой ІІ

Впрочем, Байден не первый, кто рассказал прессе о разговоре с королевой. Его предшественник Дональд Трамп в 2018 году признался: монархиня во время аудиенции назвала Brexit сложной проблемой. Хотя, миру визит Трампа запомнился другим конфузом: королеве пришлось обходить американского президента, который заступил ей дорогу. Высокий, а его рост 190 см, Трамп почти полностью перекрыл видимость и грубо нарушил этикет.

В конце концов, этикетом иногда пренебрегали и другие американские лидеры. Джордж Буш-старший во время совместной пресс-конференции передал королеве трибуну, где были высокие микрофоны. Елизавета, рост которой 163 см, чуть выглядывала из-за них. Впрочем, едва ли не единственным из американских лидеров, на которого, говорят монархине действительно обиделась, был Джимми Картер. Он полез в монаршей семьи с поцелуями вместо того, чтобы поцеловать руку.

К слову, в минувшие выходные Великобритания скромно отметила 95 день рождения своей королевы. Сама монархине в письме к подруге назвала два условия, которые заставят ее отойти от дел, — это инсульт или болезнь Альцгеймера. Пока здоровье позволит Елизавета II планирует и в дальнейшем выполнять монаршие обязанности, в том числе, принимать самых влиятельных политиков мира.

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