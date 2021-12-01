"Нас 65 миллионов": Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект о множественном гражданстве

Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства, подчеркнул глава государства.
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве.
Об этом он сказал 1 декабря в ежегодном послании парламенту.
"Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю насколько важным для украинцев, проживающих в США, Канаде, ЕС, является вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента – нас 65 миллионов. Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а украинского гражданства – равными украинцами", — заявил глава государства.
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