"Нас бросало от стены к стене"; украинка рассказала о пережитом с детьми землетрясении в Турции

Без постоянного жилья во второй раз пока осталась женщина, бежавшая от войны в Украине.

Украинка Арина Помогаева, которая с семьей пережила разрушительное землетрясение в Турции, в городе Адана, и видела его своими глазами, в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua рассказала о масштабах трагедии.

"То, что мы видели — это был ужас, — говорит Арина. — Мы живем на четвертом этаже 15-ти этажного дома. Когда все это началось, в 4:17 утра, мы все, конечно, спали. Нас трясло так, что мы не могли двигаться.Нас бросало от стены к стене. У меня четыре дочери, муж, рядом живет женщина из Украины, которая сбежала от войны, потеряв дом. Также с нам живет лежачая мама преклонного возраста. Когда все началось, я отправила мужа с маленькими детьми на улицу, мы собрали маму, посадили на коляску. Очень испугалась за детей, маму. Мы выбежали на улицу, где был ливень. Находились под дождем полтора часа, зная, что будет продолжение. Первый толчок длился около полутора минут. мне показалось, что это продолжалось вечность. Второй мощный толчок произошел примерно в 13 часов".

По словам Арины, после того, как они все выбежали на улицу, то поняли, что забыли ключи от автомобиля.

"В дом вернулась дочь, но не смогла открыть дверь – их защемило. Дом трещал. Потом через три-четыре часа в дом вернулась уже я. Не знаю, как это произошло, но я попала домой. Дом трещал, это было слышно. Плиты трещали и падали. Была паника, все бежали", — рассказывает украинка.

Фото: Associated Press

К этому она добавляет, что сейчас, по состоянию на 19.00 по киевскому времени, ее семья не вернулась домой, потому что землетрясение продолжается.

"Толчки, хоть и менее сильные, есть. Мы пока не идем домой. Например, сегодня утром один из домов упал. Свою маму и уехавшую от войны в Украине женщину я поселила в одноэтажном доме, они сейчас там в безопасности. Со мной, в фуре, рядом две семьи из Украины. Ночевать тоже будем в фуре. Мы не знаем, когда это все закончится. Город полупустой, все уехали. До этого здесь жили около 2,5-3 миллиона жителей. Сейчас стараемся помочь всем тем, кто пострадал больше нас, общиной собираем помощь, отправляем. Есть люди, которые остались без домов и документов", — резюмирует Арина Помогаева, которая является главой одного из сообществ украинцев в Турции.

Подземная стихия в Турции: что известно

Напомним, разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло в Турции 6 февраля вблизи города Газиантеп. Оно унес жизни уже более 4,5 тысяч человек. Еще более 26 тысяч получили ранения.

В 10 провинциях, пострадавших от мощного землетрясения, на 3 месяца введут чрезвычайное положение.

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