"Нас отбросило в коридор, потом прилетела вторая ракета": свидетель об обстреле домов в Запорожье

Один из свидетелей сегодняшнего ракетного удара по Запорожью местный врач и волонтер Станислав Стойков в комментарии для ТСН.ua рассказал подробности воздушной атаки оккупантов.

"Я заехал к маме, мы с ней пили кофе. Во время взрыва нас отбросило волной в коридор. Прошло буквально несколько секунд, как прилетела вторая ракета, она попала в стоящий рядом дом — рассказывает Станислав. — Люди начали выбегать из дома, я тоже решил отвести маму с собакой подальше.Потом вернулся.Раньше я работал хирургом, вернулся помогать людям. Можно сказать, что ракеты попали в один и тот же угол – дома расположены рядом. В нескольких квартирах заблокировало дверь, жильцам пришлось помогать выбраться из своих жилищ".

По словам Станислава, его мать тоже медик, поэтому они вдвоем быстро взяли себя в руки, а женщина даже пошутила, что из-за атаки россиян не успела нанести себе макияж.

Фото: портал ​​061.ua

Насчет пострадавших от ракетного удара Станислав высказался достаточно осторожно. "Я бы не сказал, что погиб один человек. До многих людей еще не было возможности добраться", — говорит Стойков.

До этого волонтер добавляет, что попавшая в дом ракета, которая не разорвалась, до сих пор находится на крыше дома.

Фото: Суспільне

Напомним, 22 марта Россия нанесла террористический ракетный удар по жилым домам в Запорожье. Известно, что погиб один человек, более 30 человек находятся в больнице, среди которых трое детей.

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