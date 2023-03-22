"Нас отбросило в коридор, потом прилетела вторая ракета": свидетель об обстреле домов в Запорожье

Мужчина в момент трагедии был на кухне вместе с мамой.
Один из свидетелей сегодняшнего ракетного удара по Запорожью местный врач и волонтер Станислав Стойков в комментарии для ТСН.ua рассказал подробности воздушной атаки оккупантов.
"Я заехал к маме, мы с ней пили кофе. Во время взрыва нас отбросило волной в коридор. Прошло буквально несколько секунд, как прилетела вторая ракета, она попала в стоящий рядом дом — рассказывает Станислав. — Люди начали выбегать из дома, я тоже решил отвести маму с собакой подальше.Потом вернулся.Раньше я работал хирургом, вернулся помогать людям. Можно сказать, что ракеты попали в один и тот же угол – дома расположены рядом. В нескольких квартирах заблокировало дверь, жильцам пришлось помогать выбраться из своих жилищ".
По словам Станислава, его мать тоже медик, поэтому они вдвоем быстро взяли себя в руки, а женщина даже пошутила, что из-за атаки россиян не успела нанести себе макияж.
Насчет пострадавших от ракетного удара Станислав высказался достаточно осторожно. "Я бы не сказал, что погиб один человек. До многих людей еще не было возможности добраться", — говорит Стойков.
До этого волонтер добавляет, что попавшая в дом ракета, которая не разорвалась, до сих пор находится на крыше дома.
Напомним, 22 марта Россия нанесла террористический ракетный удар по жилым домам в Запорожье. Известно, что погиб один человек, более 30 человек находятся в больнице, среди которых трое детей.
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