"Нас погонят в атаку на страны Балтии": боец ВСУ объяснил, почему Запад не допустит поражения Украины

Боец ВСУ Евгений Карась рассказал о нехватке вооружения у военных и почему партнеры не допустят поражения Украины на войне.

Если западные союзники не будут предоставлять оружие ВСУ, то украинским военным по факту нечем будет воевать против оккупантов. Пока в Украине есть некоторые системы огневого поражения, которые стоят на базах, потому что нет снарядов.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал участник Революции Достоинства, украинский общественный активист, лидер общественной организации С14, заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КАРАСЬ: Если Украину оккупирует Россия, всех украинцев погонят в атаку на Польшу и страны Балтии!

"Мы достаем некоторые системы через Южную Америку, через Болгарию. Но снарядов не хватает, потому что их в мире исчерпывающее количество. Соответственно, у россиян такая же проблема, но... Запад нам будет поставлять оружие, для них это очень выгодные инвестиции. Ни один американский солдат не погиб, а ВСУ уничтожают одну из топовых угроз американской политике. Они уже выиграют экономически, по сланцевому газу, по рынкам оружия. Туда заходит Запад", — говорит военный.

Евгений Карась отметил, что партнеры Украины не откажутся от поставок оружия Украине и не допустят поражения ВСУ на войне.

"Если оккупируют нас, и это надо понимать всем нашим зрителям, нас тогда погонят всех как Шторм-Z. Всех, киевлян, черкасчан, жителей Ровно погонят как пушечное мясо. Они это умеют делать. И мы тогда как порабощенные этим призраком" коммунизма, этой недобитой Москвой. Погонят в атаку на страны Балтии, на Польшу. Поэтому Запад не может нас сдать, потому что он (Запад – ред.) будет следующим", — резюмировал военный ВСУ.

Напомним, Евгений Карась ответил, будет ли Третья мировая война.

Читайте также: