"Нас ждут еще сотни, а то и тысячи Буч": военный предупредил об опасности от России

Украину ждут еще сотни, а то и тысячи Буч, если россияне прорвут фронт и придут в мирные города и села.

Такое мнение высказал историк, кандидат философских наук, младший лейтенант Национальной гвардии "Азов" Владислав Дутчак на позывной "Доцент" в интервью ведущей ТСН Наталье Островской.

Он рассказал, что понимает людей, которые не хотят воевать и говорят, что не рождены для войны.

“Ну смотрите, вот я сижу перед вами. Я человек, который 18 лет проработал в высшем образовании, с 1992 года, и никогда не был связан с армией, ни разу. Потому что по состоянию здоровья я не служил. И больше скажу, что возможно, где-то пять лет назад я даже не представлял себя военным. Я прекрасно понимаю этих людей, потому что я тоже не сверхчеловек, и я знаю не так много людей, не знающих страха. Но я их знаю, и они в "Азове". Надо преодолеть свой страх", — говорит Владислав Дутчак.

Наталья Островская и Владислав Дутчак / Фото: ТСН.ua

По его словам, самое главное нужно понимать, что выхода у украинцев нет.

“На самом деле нет. Потому что речь идет не о какой-то политической экспансии, или какой-то экономической экспансии — речь идет об уничтожении. И это совершенно не скрывая на российских пабликах пишут их военкоры, журналисты, говорят их политики, поддерживает их российское население. Об уничтожении украинской нации. И если противник прорвется в наши родные города, еще не оккупированные села, то их ожидает судьба Бучи. Это нужно всем осознать. Убежать не удастся. И осознать, что нас ждут еще сотни, а то и тысячи Буч, если россияне прорвут фронт и придут", — рассказал "Доцент".

Он говорит, что не нужно успокаивать себя тем, что войну можно пересидеть, а жить простому человеку можно даже под оккупацией.

“Наверное, где-то так думали жители Донецкой, Луганской областей, Крыма. Подавляющее большинство. А теперь их мобилизуют и гонят прямо в лучших традициях сталинского режима. Украина помнит Вторую мировую войну, когда так называемые черносвитники переправлялись через Днепр, брали штурмом Киев и погибли их сотни, тысячи и миллионы. И так же сейчас противник поступает. На всех оккупированных территориях он на учет ставит мужчин и мобилизует их. И те, кто будет скрываться от мобилизации, и если будет прорван фронт, не дай Бог, россияне придут и мобилизуют вас. И вы пойдете дальше воевать против украинцев, которые будут защищать свою родину. И у вас не будет выхода абсолютно никакого", — говорит военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Только тот политик имеет право говорить, что надо драться до последнего, кто прошел ад штурма!

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