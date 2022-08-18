Население России уже начали постепенно готовить к поражению в Украине – военный эксперт

Россиян начали постепенно готовить к поражению в Украине и возвращению оккупированного Крыма.

Об этом 18 августа в эфире "FreeДом" заявил военный эксперт Олег Жданов.

В частности, он отметил, что России больше нечем пугать Украину и мир, поэтому остается только готовить свое общество к поражению.

"Россия уже использовала все козыри. Даже ядерный шантаж не только нас, но и мирового сообщества, все равно, он не действует. Нет результата, которого ожидала Россия. Ну чем они еще нас могут испугать? Ракетным ударом — нет, мы не боимся, мы знаем, что это и знаем, как с ним бороться. Электростанция (ред. – ЗАЭС) – они получили абсолютно обратную реакцию – более 40 стран, плюс страны ЕС возложили всю ответственность на Россию. То есть все понимают, кто это делает и для чего. А во-вторых, никто не испугался — все требуют демилитаризации территории станции. А когда цель не достигнута, Россия может максимум еще неделю попугает, а дальше это сойдет на нет, поскольку нет эффекта и ответной реакции", — объясняет Жданов.

Более того, эксперт отмечает, что теперь РФ ничего не остается, как с помощью пропаганды постепенно готовить свое население к поражению в аннексированном Крыму.

"Россия теперь будет постепенно готовить свое общество, потому что в РФ правит пропаганда, даже не Путин, к тому, что в Крыму диверсанты. Они будут делать это постепенно и заранее", — отмечает Жданов.

Следует отметить, что август в аннексированном Россией Крыму оказался очень неспокойным. Только в течение недели в разных районах полуострова на нескольких военных объектах произошел "хлопок".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 176-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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