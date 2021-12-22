"Наша цель — оказать поддержку": украинские воины привезли в шесть медицинских учреждений Донбасса сладости для детей

"Наша цель — оказать поддержку": украинские воины привезли в шесть медицинских учреждений Донбасса сладости для детей

Защитники угостили конфетами почти три тысячи детей.

Подарки детям, которые не могут встретить Новый год дома в кругу семьи. Украинские воины привезли в шесть медицинских учреждений Донбасса сладости для маленьких пациентов, которые на праздники вынуждены оставаться на больничных койках.

Об этом говорится в выпуске ТСН. Ранок 22 декабря.

Подарки собрала гуманитарная инициатива "Помощь Восток". Защитники угостили конфетами почти три тысячи детей. Бойцы говорят, что жить в условиях войны и так не просто, а находиться на праздники в больнице – дополнительный стресс. Поэтому они хотят сладостями хоть чуть-чуть порадовать детей.

"Наша цель – оказать поддержку. Чтобы каждый ребенок запомнил военнослужащих способными защитить, сделать праздник и поддержать, когда в этом есть необходимость", — рассказал командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

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