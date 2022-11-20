Наша Чернобаевка: как выглядит легендарный аэродром после отступления оккупантов

Здесь путинская армия регулярно несла значительные потери, а украинцы сочиняли о Чернобаевке легенды, создавали фотожабы, мемы и даже пели песни.

О легендарной Чернобаевке, аэродроме недалеко от Херсона, после полномасштабного российского вторжения узнал, пожалуй, каждый украинец. Украинские войска постоянно мешали планам оккупантов превратить этот аэродром в собственную военную базу и то и дело уничтожали здесь российскую технику и склады. Теперь Чернобаевка – свободна.

Как выглядит аэродром после отступления оккупантов рассказал в репортаже ТСН Иван Петричак.

До села Чернобаевки от Херсона менее 10 километров. Этот населенный пункт, как и другие вокруг, изрядно пострадал от российской оккупации. Но именно Чернобаевка стала известна на весь мир из-за своего аэропорта.

Здесь путинская армия регулярно несла значительные потери. Украинцы сочиняли об этом месте легенды, делали фотожабы, мемы, пели песни.

Теперь аэродром вдоль и поперек перерыт окопами и блиндажами. Везде – мусор, брошенная российская форма и покореженное взрывами железо.

Аэродром во время оккупации россияне пытались сделать базой, чтобы легко пополнять арсенал и быстро перекидывать солдат. К тому же – отсюда прямая дорога на Николаев. Чтобы сломать планы захватчика, начиная с марта то и дело наши военные накрывали оккупантов авиацией и артиллерией, корректируя удары "байрактарами".

Кое-где здесь сплошные пепелища. Но оккупанты упорно подвозили и подвозили новых солдат и технику. В общей сложности так было более двух десятков раз.

Солдат РФ не жалела. По надписям на коробках и документах ясно, что здесь успела побывать не одна военная часть: были военные из Новороссийска, жили здесь ГРУшники из Ставрополя.

Не жалели оккупанты даже своих генералов. Известно, что здесь погиб командующий армией РФ Андрей Мордвичев и командующий 49-й общевойсковой армией РФ генерал-лейтенант Яков Резанцев.

На аэродроме горели вертолеты, бронированные машины, гусеничная техника, грузовики и бензовозы. Что не сгорело – подбито.

После 8 месяцев оккупации сюда наконец-то заехали наши саперы. Работы у ребят — немало.

"Чтобы не было какого-нибудь "подарка", саперы будут работать, разминировать", — рассказывают украинские военные.

В терминале аэропорта – ни стен, ни окон, ни потолка. Разбитая техника. Руины – охраняют военные. Что не побило войной, россияне уносили отступая. В диспетчерской башне аэропорта – вынесли все оборудование.

“Разбили все. Что не могли унести, разбили. Водку им из Сибири пересылали. А где жили они, гниды, там и ср*ли”, — рассказывает один из военных охранников.

Наспех оккупанты резали трубы, срывали пол, со стен выдирали провода. На стенах же писали послание ВСУ: обещали вернуться. Рядом украинцы нарисовали портрет Залужного.

Разумеется, быстро восстановить все здесь не получится. Но это сейчас не главное. Главное, что здесь развевается сине-желтый флаг. А после войны – мы обязательно все отстроим.

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