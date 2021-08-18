Наша команда проявила волю к победе и получила результат: капитан EC Kyiv о триумфе на квалификации к IESF World Championship 2021

Наша команда проявила волю к победе и получила результат: капитан EC Kyiv о триумфе на квалификации к IESF World Championship 2021

Капитан и владелец команды Esports Club Kyiv по CS:GO прокомментировали победу на квалификации к IESF World Championship 2021.

Победителем национальной квалификации на IESF World Championship 2021 по CS:GO стал коллектив Esports Club Kyiv. Он представит Украину на мировом чемпионате по киберспорту в своей дисциплине.

Эксклюзивно для TSN.ua капитан команды Ярослав "byr9" Буряк и ее владелец Максим Беднарский предоставили комментарии о событии.

"Рад, что заработали право представлять Украину на чемпионате мира. Гранд-финал против Akuma был напряженным, однако наша команда проявила волю к победе и получила результат. Дальше нужно пройти на основной этап турнира и побороться за первое место.

Также наша цель на сезон – попасть на ESEA Premier и побеждать в каждом официальном матче. Болейте за Esports Club Kyiv, поддержка фанатов для нас очень важна!", – отметил Ярослав.

Максим взволнован победой и будущими перспективами не меньше, чем игроки. Владелец EC Kyiv рассказал:

"Очень важный шаг для нашей команды, представлять всю Украину на чемпионате мира по киберспорту – это большое достижение для игроков и нашей команды в целом. Потенциальные партнеры и инвесторы уже интересуются сотрудничеством с нашим клубом!

Впереди – много планов и работы над инфраструктурой клуба и развитием команды. Горжусь ребятами и командой, уверен, что мы сможем отстоять достоинство страны на международных соревнованиях и будем бороться только за первое место на чемпионате мира! Только Киев, только победа!".

Кроме CS:GO, на чемпионате IESF World Championship 2021 состоятся соревнования по дисциплинам Dota 2, Tekken 7 и PES 2021.

Все национальные квалификации для Украины организуют Федерация киберспорта Украины и WePlay Esports. Поддержку оказывает Украинская ассоциация электронного футбола.

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