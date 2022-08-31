"Наша разведка работает безупречно": Данилов рассказал об агентах у Кадырова и предателях среди нардепов

Украинская разведка вела кадыровские подразделения еще за полтора месяца до начала полномасштабного вторжения России. Кроме того, пройдет время и украинское общество узнает о предателях среди народных депутатов, мэров и других известных людей.

Работа разведки Украины просто феноменальна.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в "VIP с Наталией Мосейчук" на телеканале "1+1" в рамках телемарафона.

"Те данные, которыми владеет и владела наша разведка, начиная с определенного периода, были абсолютно высококачественными. Более того, у нас были данные, которых не было у наших партнеров. Более того, у нас есть одна из закрытых наших разведок, которая делала просто феноменальную работу. Пройдет время и мы сможем об этом говорить", – сказал Данилов.

"Чтобы было понятно — мы вели кадыровские подразделения, начиная за полтора месяца до войны. Мы каждый день знали, что происходит в кадыровском подразделении, кто там чем занимается. Мы имели все то, что касается видео- и аудиосопровождения. Мы понимали, о чем говорит непосредственно Кадыров с теми ребятами, которые были откомандированы для выполнения этих задач. Наша разведка работает просто безупречно", – сообщил секретарь СНБО.

Он также рассказал, что разведка знает предателей среди действующих и бывших нардепов, а также других политиков и известных людей.

"По поводу информации по депутатам, которые есть на сегодня, есть очень много вопросов не только к депутатам, которые в этой Раде, которые были до этого. Просто много фамилий мы не знаем тех людей, с которыми отработала наша контрразведка. Еще раз подчеркну — пройдет время и вы узнаете очень много. Это были и мэры, и народные депутаты, и многие другие люди, фамилии которых были у всех на экранах", – рассказал Данилов.

Телеведущая задала уточняющий вопрос – то есть к тем нардепам, которые сегодня сидят в Верховной Раде, голосуя, вопросов нет?

"Сидят в тюрьме, а в Верховной Раде должны работать. Что касается отдельных личностей, давайте подождем", — ответил секретарь СНБО.

Напомним, Данилов также сообщил, что после окончания войны станет понятно, чем занимались украинские олигархи, а некоторые из них даже станут бедными.

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