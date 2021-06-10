Нашествие цикад в США: как готовят экзотических насекомых и какие они на вкус

Количество протеина, витаминов и минералов, которые вы получаете из насекомых, невероятное.

Нашествие цикад в Соединенных Штатах Америки: и это — не внезапность — их называют поколения Х. Их появления ждали целых 17 лет. И теперь они в огромных количествах заполнили американские сады и парки. Для американцев они не только — естественная странность, но и пища, — говорилось в сюжете ТСН.19: 30.

На первый взгляд, их нельзя не заметить. Но трудно — не услышать.

17 лет эти существа провели под землей. И теперь в количествах, достигающих триллионов особей, вышли на поверхность. Они в садах и парках. А вот эта пробралась в здание конгресса и пощекотала шею и нервы репортера CNN за минуту до прямого включения.

Периодические цикады встречаются только в Северной Америке. Они совсем не вредят растениям, а также животным и птицам, которые охотно ими лакомятся. Красные глаза и оранжевые крылья цикад, кишащие под деревьями, напугают кого угодно. Но профессора-энтомолога Майкла Раппа, который с нетерпением ждал их новой вылазки, и не против, чтобы цикада прогулялась его лицом. Эти создания имеют жизненный цикл, совсем не похож на других живых существ, — рассказывает профессор. Сначала 17 лет сидят в земле, питаясь соком из корней растений, затем выходят на поверхность, чтобы с помощью громкого пения найти пару и дать потомство. Зрелые особи умирают. А молодые залезают под землю к следующей вылазки.

Цикады имеют одну из самых причудливых стратегий выживания на планете Земля. Это называется насыщением хищников. Они появляются в таких чрезвычайных количествах синхронно, наполняют животы всех хищников, которые хотят их съесть. И все равно остается достаточно для продолжения вида.

То, что цикад в его городке меньше, чем во время их предыдущего пришествия, огорчает шеф-повара Тобиаса Падовано, который готовит этих насекомых специально для ТСН. Цикады предварительно отваренные и высушенные. Немного масла на сковородку, лук, жареный чеснок — и небольшая горсть цикад. В готовое блюдо шеф кладет пасту авокадо, зелень и поджаренных насекомых.

Количество протеина, витаминов и минералов, которые вы получаете из насекомых, невероятная. Вам не надо есть их много. Вот в горстке содержится столько же протеина, как в обычном стейка. Насекомые на 50% состоят из протеина. Шеф уверяет, что цикады — это те же креветки, которые живут на суше.

Новости мира: нашествие цикад в США – каких хлопот доставляют насекомые и почему американцы их едят

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