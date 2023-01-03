Почему Россия массово использует дроны-камикадзе: эксперты рассказали о вероятной тактике оккупантов

То, что в последние дни российские оккупанты применяют одновременно гораздо больше ударных беспилотников, может свидетельствовать сразу о нескольких обстоятельствах.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказали военные эксперты Александр Коваленко и Петр Черник.

"Мне кажется, что сейчас оккупанты используют беспилотники из последней полученной партии. То, что чаще их применяют, может быть обусловлено погодными условиями. Мы видим, что сейчас достаточно теплая погода, — предполагает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. - Когда в декабре были морозы, то этим аппаратам дорабатывали топливную систему. Сейчас россияне не тратят на это время, сразу их используют. Второй фактор: нам пытались испортить новогодние праздники и фактически это элемент террористического давления на Украину. Поэтому их и используют так много. Это также может говорить об уверенности россиян в получении следующей партии "Shahed".

Кроме того, эксперт прокомментировал наблюдения, которыми делятся украинцы в соцсетях. Речь идет о том, что воздушная тревога раздается не сразу после запусков беспилотников и неофициальных сообщений, а только когда вражеские аппараты оказываются возле украинских городов.

"Все зависит от того, с какой локации их запускают. Россияне используют уловки, чтобы иметь минимальную вероятность обнаружения. Часть беспилотников обнаруживает ПВО, некоторый процент выявляется визуально", — добавляет Коваленко.

В свою очередь, эксперт Петр Черник так прокомментировал нам интервал между запуском вражеских беспилотников и сигналами воздушной тревоги.

"Все элементарно просто. Они летят низко, являются небольшими, наводятся спутником и бесконечно изменяют свое движение. Они не летят по прямой, они петляют. В том и проблема – вычислить небольшой объект", — говорит эксперт.

По его мнению, использование дронов в таком количестве может свидетельствовать о том, что оккупанты получили новую партию.

"Может быть новая партия, но все равно это не то количество, которое нужно россиянам, — говорит Петр Черник. — Двухдневное подряд использование Shahed является стратегическим признаком того, что серьезные ракеты у них заканчиваются. А в полном объеме производить так много, чтобы в день запускать по 20-30, не могут.Они способны производить до 40 ракет в месяц. Этот показатель будет уменьшаться, потому что все их современные ракеты имеют два ключевых элемента — полупроводники и микросхемы. Своих собственных нет, с каждым месяцем искать на мировых рынках будет все труднее и труднее. Но искать и находить будут. Рынок никто отменить не может, но потоки будут уменьшаться".

Новогодняя атака дронов-камикадзе: что известно

Армия России на новогодние праздники нанесла новые удары по Украине. Оккупанты вместо крылатых ракет использовали преимущественно иранские ударные беспилотники Shahed-131 и Shahed-136.

В Киеве в результате ночной атаки 2 января повреждены объекты энергетической инфраструктуры и частные дома. В столице введены аварийные отключения электроэнергии. Также Россия "поздравила" украинцев с Новым годом атакой дронов-камикадзе. Новогодней ночью над Киевом было сбито 23 воздушных цели, всего по Украине — 45 беспилотников.

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