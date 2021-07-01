Нашествие электросамокатов: какая ситуация в Киеве (видео)

Электросамокаты на украинских улицах поделили наше общество на два лагеря.
В Киеве наблюдается нашествие электросамокатов. Эти двухколесные наделали шума во всем мире. Люди возмущены тем, что их количество постоянно увеличивается, а из-за невнимательности водителей этих средств, пешеходы рискуют попасть под колеса просто среди тротуара.
Как борются с этой проблемой в Киеве, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" за 1 июля.
Горожане раздражены, правила неурегулированные, но зато электросамокаты приобретают еще большую популярность. Недавно в Киеве запустили еще один сервис проката электросамокатов. Поэтому их теперь станет еще больше.
Электросамокаты на украинских улицах поделили наше общество на два лагеря. Среди их поклонников — киевлянин Александр Рубцов.
"В Киеве сейчас пробки, я машину оставляю. Добираюсь на работу на метро. По Контрактовой площади передвигаюсь как раз на самокате. Это в 2-3 быстрее", — говорит он.
Александр отмечает: с помощью электросамоката можно и существенно сэкономить: "В моем случае это около 15 гривен поездка, это дешевле, чем на автомобиле".
Но недовольных гораздо больше:
- "Вот так приходится идти, чтобы тебя не сбили. По два-три человека на одном самокате. 25 км и в тебя".
- "Я считаю это опасным, но если спокойно кататься, то нормально. Когда люди пьяные считают, что это прикольная тема, то мне кажется, что не очень".
- "Состояние некоторых самокатов не является удовлетворительным. Вот, например, у моего знакомого был случай, когда у него не сработали тормоза на нем".
- "Сначала правила движения для электросамокатов, а затем самокаты".
- "В Фейсбуке очень много сообщений о том, что люди ехали, у них отказывали тормоза и они просто попадали в травмпункты".
Ортопед-травматолог Владимир Капорин рассказывает, что с ростом количества пунктов проката электросамокатов увеличилось и количество травмированных. Обращаются почти каждый день.
"Девочка 21 года, которая решила воспользоваться одним из прокатных самокатов. Она ехала вечером, не увидела преграду. Было плохое покрытие, она на него попала, и как результат - пришла ко мне со ссадинами конечностей нижних, рук, кистей. Они неконтролируемые, люди могут пользоваться этими самокатами в нетрезвом состоянии", — рассказывает Капорин
Врач настоятельно призывает не ездить на самокате одновременно вдвоем и особенно с детьми.
"Они ставят ребенка впереди, может быть удар головой, подбородком в самую стойку самоката, в руль. Тем более, что они все передвигаются без шлемов. Если с руками-ногами еще можно что-то сделать, то, как показывает практика, если это травма головы — это уже гораздо хуже", — добавляет травматолог.
Операцию по обузданию электросамокатов в Украине уже начали на местах. В столице власть подписала меморандум с прокатчиками. В нем — ограничение скорости, обязательное медицинское страхование каждого пользователя и определенные зоны, где можно оставить двухколесный.
В Одессе и Львове также планируют установить схожие ограничения для электросамокатов. В городе Льва уже появились таблички с запретом на передвижение электротранспортом в центре.
Напомним, в центре Киева девушка разбила лицо и получила травмы рук и многочисленные ссадины из-за неисправного самоката, у которого отказали тормоза.