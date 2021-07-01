Нашествие электросамокатов: какая ситуация в Киеве (видео)

Электросамокаты на украинских улицах поделили наше общество на два лагеря.

В Киеве наблюдается нашествие электросамокатов. Эти двухколесные наделали шума во всем мире. Люди возмущены тем, что их количество постоянно увеличивается, а из-за невнимательности водителей этих средств, пешеходы рискуют попасть под колеса просто среди тротуара.

Как борются с этой проблемой в Киеве, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" за 1 июля.

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Горожане раздражены, правила неурегулированные, но зато электросамокаты приобретают еще большую популярность. Недавно в Киеве запустили еще один сервис проката электросамокатов. Поэтому их теперь станет еще больше.

Электросамокаты на украинских улицах поделили наше общество на два лагеря. Среди их поклонников — киевлянин Александр Рубцов.

"В Киеве сейчас пробки, я машину оставляю. Добираюсь на работу на метро. По Контрактовой площади передвигаюсь как раз на самокате. Это в 2-3 быстрее", — говорит он.

Александр отмечает: с помощью электросамоката можно и существенно сэкономить: "В моем случае это около 15 гривен поездка, это дешевле, чем на автомобиле".

Но недовольных гораздо больше:

"Вот так приходится идти, чтобы тебя не сбили. По два-три человека на одном самокате. 25 км и в тебя".

"Я считаю это опасным, но если спокойно кататься, то нормально. Когда люди пьяные считают, что это прикольная тема, то мне кажется, что не очень".

"Состояние некоторых самокатов не является удовлетворительным. Вот, например, у моего знакомого был случай, когда у него не сработали тормоза на нем".

"Сначала правила движения для электросамокатов, а затем самокаты".

"В Фейсбуке очень много сообщений о том, что люди ехали, у них отказывали тормоза и они просто попадали в травмпункты".

Ортопед-травматолог Владимир Капорин рассказывает, что с ростом количества пунктов проката электросамокатов увеличилось и количество травмированных. Обращаются почти каждый день.

"Девочка 21 года, которая решила воспользоваться одним из прокатных самокатов. Она ехала вечером, не увидела преграду. Было плохое покрытие, она на него попала, и как результат - пришла ко мне со ссадинами конечностей нижних, рук, кистей. Они неконтролируемые, люди могут пользоваться этими самокатами в нетрезвом состоянии", — рассказывает Капорин

Врач настоятельно призывает не ездить на самокате одновременно вдвоем и особенно с детьми.

"Они ставят ребенка впереди, может быть удар головой, подбородком в самую стойку самоката, в руль. Тем более, что они все передвигаются без шлемов. Если с руками-ногами еще можно что-то сделать, то, как показывает практика, если это травма головы — это уже гораздо хуже", — добавляет травматолог.

Операцию по обузданию электросамокатов в Украине уже начали на местах. В столице власть подписала меморандум с прокатчиками. В нем — ограничение скорости, обязательное медицинское страхование каждого пользователя и определенные зоны, где можно оставить двухколесный.

В Одессе и Львове также планируют установить схожие ограничения для электросамокатов. В городе Льва уже появились таблички с запретом на передвижение электротранспортом в центре.

Напомним, в центре Киева девушка разбила лицо и получила травмы рук и многочисленные ссадины из-за неисправного самоката, у которого отказали тормоза.

Нашествие электросамокатов: как борются с ними в мире и какова ситуация в Украине

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