Нашествие гигантских медуз и запах тухлой рыбы в Кирилловке: эксперт объяснил, что происходит с Азовским морем

Из-за медуз туристы не могут купаться на местных пляжах.
В курортной Кирилловке Запорожской области нашествие медуз. Из-за них туристы не могут купаться на пляжах, поэтому идут в бассейны, где буквально пытаются выбить себе свободный шезлонг.
Об этом ТСН.ua рассказала туристка Елена Литвиненко.
Так, к полудню море в Кирилловке превращается в аквариум с медузами. Их туристы вылавливают и выбрасывают на песок. Работники пансионатов, находящихся на берегу моря, пытаются их убирать, однако с трудом справляются с таким количеством.
"Людей на пляже много, но купаются самые смелые. Утром медуз меньше, после 12 часов их снова очень много. В обед с пляжа начинает нести несвежей рыбой, потому что под палящим солнцем медузы начинают разлагаться", — рассказывает нам Елена Литвиненко.
По ее словам, из-за того, что нет возможности нормально отдыхать на пляже и купаться в море, туристы атакуют бассейны.
"Бассейны с самого утра и до вечера забиты. Люди скандалят в очереди за шезлонгами", — добавляет девушка.
В то же время радуют туристов в этом году цены. Они говорят, что по сравнению с другими курортами, отдых в Кирилловке более чем бюджетный.
Со своей стороны эксперты объясняют, что нашествие медуз в первую очередь свидетельствует о том, что море — загрязнено.
"Медузы потребляют всякую мелочь, которая размножается на базе развитой микрофлоры. В море сбрасываются бытовые стоки, из-за них размножаются бактерии, за ними размножается зоопланктон, а зоопланктон потребляют медузы. Поэтому наличие медуз свидетельствует о загрязнении среды", — сообщил доцент кафедры зоологии Днепровского национального университета им. Олеся Гончара Александр Пономаренко.
Кроме того, на качество морской воды повлияли и туристы, которых за последние годы в Кирилловке прибавилось.
"Нагрузка на курорт возросла, народу стало больше. Сточная система не справляется. Соответственно, это приводит к увеличению количества медуз", — резюмировал Александр Пономаренко.
Напомним, что в Кирилловке ребенок пострадал от медуз. У девочки появились красные пятна на коже после того, как она вышла из моря.