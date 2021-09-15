Нашествие гусениц на Волыни: в трех общинах объявили карантин

Сейчас развивается гусеница второго поколения.

На Волыни в трех общинах объявили карантин. Гусеница белой американской бабочки атакует фруктовые деревья и уже даже перекинулся на орехи.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 15 сентября.

До сих пор побороть вредителя местные пытались самостоятельно. Но, говорят, летом она была значительно меньше. Сейчас повреждены едва ли не все деревья. В Госпотребслужбе отмечают, что это второе поколение гусениц. Значительно многочисленнее и вреднее.

Возможно ли побороть гусеницу и как на Волыни планируют остановить ее распространение — об этом в следующем выпуске ТСН.

Новости Украины: как жители Волыни будут бороться с нашествием гусениц

Ранее стало известно, что Херсонскую область атакует американская белая бабочка, для нее в этом году очень благоприятные погодные условия.

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