Нашествие нелегальных мигрантов в Литве и Латвии: как Лукашенко шантажирует ЕС беженцами

Использовать беженцев Лукашенко научила мигрантский кризис в Европе, в очередной раз обострившийся в прошлом году.
Напряжение на западной границе Беларуси растет: о необходимости остановить нашествие мигрантов вслед за Литвой говорит и Латвия. Еврокомиссия готовит встречу глав МВД Евросоюза. Режим Лукашенко пропускает через страну сотни беженцев из Африки и стран Ближнего Востока. Только за последние сутки литовцы завернули более трехсот человек. А Лукашенко объявил: принимать их обратно Беларусь не станет.
Об этом говорится 5 августа в сюжете ТСН.19:30.
От Ирака в Литву — почти 5000 километров. Страны разделяет немало границ. Но центры содержания нелегалов на литовском рубеже переполнены. Потому режим Лукашенко взялся помогать нелегалам воплощать мечту в жизнь.
О том, как добраться Европы, пишут в десятках закрытых групп в соцсетях. Количество рейсов из Ирака в Минск за последний месяц выросло втрое. Спрос бешеный. Те, кому удалось — публикуют видеоотчеты. После переговоров с европейцами, приходится вмешаться официальному Ираку. И государственная авиакомпания все рейсы в Минск отменяет.
Прошлого утра белорусские пограничники сообщили, что нашли избитого иракского мигранта в лесу, и он погиб у них на руках. Не прошло и часа, как под литовским посольством собралась якобы стихийная акция протеста.
Ранее европейцы публиковали видео, как за мигрантами, которые беспрепятственно покидают Беларусь, следит машина белорусских пограничников. Она сопровождает их и не вмешивается. Однако стоило литовцам объявить, что отныне они будут заворачивать всех, кого заметят на границе, как Лукашенко называет это провокацией. И приказывает закрыть уже белорусскую границу.
Казалось бы, при чем здесь юг. Но на этом самом совещании, Лукашенко называет Украину еще одной проблемой. Вполне возможно, анонсируя следующую волну мигрантов уже к нам.
Использовать обездоленных людей, которые в поисках лучшей доли готовы преодолевать тысячи километров, Лукашенко научил мигрантский кризис в Европе, в очередной раз обострившийся в прошлом году.
Пользуясь географическим расположением Турции, ее президент Тайип Реджеп Эрдоган при любой удобной возможности, когда переговоры с Евросоюзом заходят в тупик, угрожает открыть границу и пропускать тысячи беженцев дальше.
Лукашенко отсутствие общих границ с нищими странами не остановило. С такой откровенной гибридной войной ЕС сталкивается впервые. Что делать, если лесополоса между балтийскими государствами и Беларусью заполнится голодными, нуждающимися людьми — не знают. Оставить их в лесу на произвол судьбы может себе позволить Лукашенко — но не Европа. Уже даже сейчас Литву за приказ не пускать мигрантов через границу критикует Красный крест. А Ирак призвал своих граждан не позволять использовать себя как живой товар.
Напомним:
- Литва больше ни при каких обстоятельствах не будет пускать к себе мигрантов, которые идут через белорусскую границу. Если надо, пограничникам разрешено воспользоваться силой.
- Рекордное количество мигрантов со стороны Беларуси пыталось пересечь литовскую границу.
- Жители приграничных городков в Литве подрались с полицией из-за сооружения лагеря для мигрантов, прибывающих из Беларуси.
- В свою очередь мигранты, которые незаконно пересекли литовскую границу со стороны Беларуси, отказались принимать пищу от соцработников. И требуют, чтобы их выпустили из лагеря.