Нашествие нелегальных мигрантов в Литве и Латвии: как Лукашенко шантажирует ЕС беженцами

Использовать беженцев Лукашенко научила мигрантский кризис в Европе, в очередной раз обострившийся в прошлом году.

Напряжение на западной границе Беларуси растет: о необходимости остановить нашествие мигрантов вслед за Литвой говорит и Латвия. Еврокомиссия готовит встречу глав МВД Евросоюза. Режим Лукашенко пропускает через страну сотни беженцев из Африки и стран Ближнего Востока. Только за последние сутки литовцы завернули более трехсот человек. А Лукашенко объявил: принимать их обратно Беларусь не станет.

Об этом говорится 5 августа в сюжете ТСН.19:30.

От Ирака в Литву — почти 5000 километров. Страны разделяет немало границ. Но центры содержания нелегалов на литовском рубеже переполнены. Потому режим Лукашенко взялся помогать нелегалам воплощать мечту в жизнь.

О том, как добраться Европы, пишут в десятках закрытых групп в соцсетях. Количество рейсов из Ирака в Минск за последний месяц выросло втрое. Спрос бешеный. Те, кому удалось — публикуют видеоотчеты. После переговоров с европейцами, приходится вмешаться официальному Ираку. И государственная авиакомпания все рейсы в Минск отменяет.

Новости мира: Латвия говорит о необходимости остановить нашествие мигрантов через Беларусь

Прошлого утра белорусские пограничники сообщили, что нашли избитого иракского мигранта в лесу, и он погиб у них на руках. Не прошло и часа, как под литовским посольством собралась якобы стихийная акция протеста.

Ранее европейцы публиковали видео, как за мигрантами, которые беспрепятственно покидают Беларусь, следит машина белорусских пограничников. Она сопровождает их и не вмешивается. Однако стоило литовцам объявить, что отныне они будут заворачивать всех, кого заметят на границе, как Лукашенко называет это провокацией. И приказывает закрыть уже белорусскую границу.

Казалось бы, при чем здесь юг. Но на этом самом совещании, Лукашенко называет Украину еще одной проблемой. Вполне возможно, анонсируя следующую волну мигрантов уже к нам.

Использовать обездоленных людей, которые в поисках лучшей доли готовы преодолевать тысячи километров, Лукашенко научил мигрантский кризис в Европе, в очередной раз обострившийся в прошлом году.

Пользуясь географическим расположением Турции, ее президент Тайип Реджеп Эрдоган при любой удобной возможности, когда переговоры с Евросоюзом заходят в тупик, угрожает открыть границу и пропускать тысячи беженцев дальше.

Лукашенко отсутствие общих границ с нищими странами не остановило. С такой откровенной гибридной войной ЕС сталкивается впервые. Что делать, если лесополоса между балтийскими государствами и Беларусью заполнится голодными, нуждающимися людьми — не знают. Оставить их в лесу на произвол судьбы может себе позволить Лукашенко — но не Европа. Уже даже сейчас Литву за приказ не пускать мигрантов через границу критикует Красный крест. А Ирак призвал своих граждан не позволять использовать себя как живой товар.

Напомним:

Литва больше ни при каких обстоятельствах не будет пускать к себе мигрантов, которые идут через белорусскую границу. Если надо, пограничникам разрешено воспользоваться силой.

которые идут через белорусскую границу. Если надо, пограничникам разрешено воспользоваться силой. Рекордное количество мигрантов со стороны Беларуси пыталось пересечь литовскую границу.

со стороны Беларуси пыталось пересечь литовскую границу. Жители приграничных городков в Литве подрались с полицией из-за сооружения лагеря для мигрантов, прибывающих из Беларуси.

из-за сооружения лагеря для мигрантов, прибывающих из Беларуси. В свою очередь мигранты, которые незаконно пересекли литовскую границу со стороны Беларуси, отказались принимать пищу от соцработников. И требуют, чтобы их выпустили из лагеря.

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