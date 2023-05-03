Нашествие птиц над Одессой: что это за скопление и почему они "атакуют" город (видео)

В социальных сетях обсуждают необычно большое количество, казалось бы, белых аистов в небе над Одессой. Видео на котором видны сотни парящих птиц активно обсуждают читатели. Большинство пользователей соцсетей пишут, что это хороший знак для страны и региона. "Ого сколько детишек принесут… Чтобы во благо", — пишут люди.

Многих интересует, почему их так много собралось в небе. Сайт ТСН.ua расспросил об этом ученого.

Видео с птицами над Одессой мы показали Анатолию Полуде, руководителю Украинского центра кольцевания птиц. Орнитолог отмечает, что на кадрах изображена не стая аистов, а скопление розовых пеликанов.

"Различать этих птиц в полете не является проблемой – аисты держат шею прямо, тогда как пеликаны и большинство цапель – зигзагообразно. К сожалению, видео не очень качественное и силуэты птиц размыты. Но характер размещения черной окраски задней части крыльев характерен именно для розового пеликана", – рассказывает сайту ТСН. ua Анатолий Полуда.

Он добавляет, что сейчас почти у всех наших птиц пик периода гнездования – это относится и к аистам, и пеликанам. Розовые пеликаны в большом количестве гнездятся в дельте Дуная, в ее румынской части в частности. В Украине первая колония появилась в Черноморском биосферном заповеднике в 1990-х годах. Уже второй гнездовой сезон эта территория оккупирована захватчиками и какая судьба этой гнездовой группировки неизвестно. Служба охраны заповедника не имеет возможности выполнять свои обязанности.

Как аисты, так и пеликаны достигают половой зрелости в возрасте 4-5 лет и до этого времени они не привязаны к гнездовым территориям. Например, часть этих птиц первые годы жизни проводят в местах зимовки в Африке.

В Одессе – нашествие розовых пеликанов

"Некоторые птицы возвращаются на свою родину – они образуют стаи, в которых может быть до нескольких сотен особей и путешествуют по значительной территории. Для розовых пеликанов наиболее привлекательным регионом в Украине является черноморское побережье от устья Дуная до Каркиницкого залива между Херсонской областью и Крымом. Эти птицы, как и аисты, любят в теплые солнечные часы парить на значительных высотах, используя "термики" (поднимающиеся вертикально потоки нагретого воздуха), именно эту картину и наблюдали в Одессе" — рассказывает сайту ТСН.ua Анатолий Полуда.

Ранее сайт ТСН. ua рассказывал о скандале в одесском дельфинарии, который расположен в одном комплексе с гостиницей. Жители выложили в соцсеть видео развлечений с подопечными дельфинария в президентских апартаментах. Зоозащитники обвинили их и заведение в жестоком обращении. В дельфинарии обвинения отвергают.

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