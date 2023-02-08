Нашествие ворон в Киеве и ангел в море: в соцсетях все больше видео — "предвестников" конца света

После того, как киевляне в соцсетях уделили много внимания недавнему настоящему нашествию ворон, в украинском сегменте интернета появилось немало видео с апокалиптическим подтекстом. Пользователи соцсетей начали распространять ролики с явными признаками монтажа, на которых с моря в небо взлетает ангел, на которых из источника одновременно с водой идет огонь.

Скриншот с видео. Якобы, предвестник апокалипсиса

По предположениям пользователей соцсетей, все это, казалось бы, предвестники апокалипсиса. Например, взлет ангела один из пользователей прокомментировал так: "А вдруг правда?", другой автор сообщения добавил, что, мол, ангел покинул землю. Само же видео набрало более четверти миллиона просмотров.

Скриншот с видео. Люди засняты отдельно от ангела

В свою очередь известный в Украине ученый-религиовед Игорь Козловский в комментарии для ТСН.ua рассказал, что его, как ученого, явления "апокалиптической" тревоги в обществе не удивляют.

"Такое в истории человечества всегда было. Когда начинаются войны, когда есть неуверенность в будущем, когда люди в смятении. Поднимаясь, тревога начинает искать помощь. Наше подсознательное начинает давать нам в первую очередь апокалиптические картины, — говорит Игорь Козловский. — Например, когда у человека есть понимание того, чего он боится, ракеты или пауков, это просто страх, а тревога – это не страх, это гораздо больше. Это то измерение, когда человек не может увидеть будущего и человеку никто не может объяснить, что произойдет через минуту или завтра. Человеческое сознание отличается от сознания других живых существ тем, что для него присуще воображение. Когда неуверенность растет, психика человека становится нестабильной. Это уже не просто стресс, а дистресс. Это такое состояние, когда человек видит все окружающее в апокалиптическом измерении. То есть дистресс – это стресс, который является продолжительным".

По словам Козловского, есть такой феномен, как коллективное заражение.

"Когда второй, третий человек рядом поддерживает это, то человек начинает жить в этом пространстве, — объясняет религиовед. — Кажется, что апокалиптика уже происходит. Это часть информационной войны. Наш враг хочет, чтобы росла паника. Тогда, используя это, можно расшатывать общество. Поэтому нужно придерживаться информационной гигиены, медиаграмотности, бороться с гуманитарным невежеством, нужно видеть причинно-следственные связи".

Кроме этого, Игорь Козловский приводит следующие примеры: "Такие периоды были и в истории, и в современности. Например, во время развала Советского Союза возникло множество течений. Произошел кризис, разрушение прошлого, было непонятно, что будет в будущем. Люди искали ответ именно в том, что для них было объяснением".

А вот о видео, на котором из источника одновременно с водой идет пламя, Козловский говорит так: "Нужно к этому нормально относиться, не надо видеть в этом какого-то апокалиптического момента".

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