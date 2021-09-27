"Наши налоги — в защиту климата": в Киеве состоялся климатический марш (видео)

Несколько сотен людей призвали власти больше тратить на преодоление климатического кризиса.
В Киеве состоялся климатический марш.
Несколько сотен людей призвали власти больше тратить на преодоление климатического кризиса.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 27 сентября.
С плакатами в руках и скандируя лозунги, участники марша прошлись по центру города Киева — от Михайловской площади до Верховной Рады.
От власти они требовали увеличить финансирование на мероприятия, которые должны сократить выбросы парниковых газов, а также отменить дотации предприятиям угольной отрасли и направить больше средств на повышение энергоэффективности зданий.
По словам активистов, с каждым годом планета все больше испытывает последствия климатического кризиса. Как доказательство — нынешние наводнения в Европе и масштабные лесные пожары, в частности в Турции и Греции.
В Украине, к слову, в июле этого года снова зафиксировали температурный рекорд.
На марше за климат заметили мужчину, одетого в мусорные пакеты, сообщает паблик "Киев Сейчас".
"Те тенденции, которые мы видим последние 5 -10 лет, которые происходит с погодой, с климатом, с урожаями, волнами тепла летом - все это будет усиливаться, то есть вы можете предположить, что все это будет продолжать влиять на нашу жизнь, на благосостояние, на экономику страны, на здоровье людей ", — отметила эксперт ОО "Екодія" Ольга Бойко.