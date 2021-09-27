"Наши налоги — в защиту климата": в Киеве состоялся климатический марш (видео)

"Наши налоги — в защиту климата": в Киеве состоялся климатический марш (видео)

Несколько сотен людей призвали власти больше тратить на преодоление климатического кризиса.

В Киеве состоялся климатический марш.

Несколько сотен людей призвали власти больше тратить на преодоление климатического кризиса.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 27 сентября.

С плакатами в руках и скандируя лозунги, участники марша прошлись по центру города Киева — от Михайловской площади до Верховной Рады.

От власти они требовали увеличить финансирование на мероприятия, которые должны сократить выбросы парниковых газов, а также отменить дотации предприятиям угольной отрасли и направить больше средств на повышение энергоэффективности зданий.

По словам активистов, с каждым годом планета все больше испытывает последствия климатического кризиса. Как доказательство — нынешние наводнения в Европе и масштабные лесные пожары, в частности в Турции и Греции.

В Украине, к слову, в июле этого года снова зафиксировали температурный рекорд.

"Киев Сейчас"

На марше за климат заметили мужчину, одетого в мусорные пакеты, сообщает паблик "Киев Сейчас".

"Те тенденции, которые мы видим последние 5 -10 лет, которые происходит с погодой, с климатом, с урожаями, волнами тепла летом - все это будет усиливаться, то есть вы можете предположить, что все это будет продолжать влиять на нашу жизнь, на благосостояние, на экономику страны, на здоровье людей ", — отметила эксперт ОО "Екодія" Ольга Бойко.

Новости Украины: "Наши налоги - в защиту климата" - в Киеве состоялся климатический марш

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