"Наши отношения с Россией сейчас наихудшие": Столтенберг поделился, что на саммите НАТО одной из топ-тем будет агрессия РФ

Встреча лидеров стран-членов начнется уже через несколько часов.

Российская агрессия станет одной из топ-тем на саммите НАТО, который стартует сегодня, 14 июня, в Брюсселе. Лидеры стран Альянса также проведут консультации с президентом США Джо Байденом накануне его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге перед началом саммита. За событием в Брюсселе следит корреспондент "Радио Свобода" Григорий Жигалов, говорится в ТСН.12:00.

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Несмотря на то, что саммит будет в узком кругу, и — очень коротким — один день (а на главную сессию вообще отведено всего два с половиной часа. Это если она не затянется, конечно) — генсек Йенс Столтенберг перед саммитом даже назвал его "поворотным моментом ".

"Сегодня мы открываем новую главу в наших трансатлантических отношениях. Лидеры обсудят широкий круг вопросов, в частности России. Наши отношения с Россией сейчас худшие из времен конца Холодной войны из-за ее агрессивные действия. Я убежден, лидеры НАТО воспользуются возможностью обсудить это с президентом Байденом перед его встречей с Путиным", — сказал Столтенберг.

В то же время генсек НАТО отметил, что Альянс будет стремиться найти диалог с Россией.

"Диалог — это не признак слабости, это признак силы. Если мы едины, если мы сильные, мы можем говорить с Россией. Поэтому я приветствую тот факт, что президент Байден встречается с президентом Путиным", — отметил Столтенберг.

Лидеры должны обсудить новую стратегическую концепцию Альянса. Определить курс НАТО на ближайшее десятилетие и как быстро реагировать на новые вызовы. В частности, решить — как вести себя в отношениях с Китаем, как сохранить технологическое преимущество. В НАТО начинают переживать, что их технологии в современном мире уже не такие современные, как были прежде.

Не обойдут вниманием угрозы, которые несет Альянса Москва. Собственно, общий подход к России — один из главных вопросов. Особенно учитывая то, что сразу из Брюсселя — президент США направляется в Женеву, где проведет переговоры с президентом России Путиным.

Но касательно вступления Украины в Альянс — предоставление ПДЧ пока не на повестке дня. Для того, чтобы это произошло — нужно единогласное решение всех членов Альянса. И консенсуса пока нет. Скорее всего этот раз НАТО ограничится подтверждением решения с 2008 года о том, что однажды Киев войдет в Альянс.

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