Наши ребята не подведут — главнокомандующий ВСУ о готовности к возможной войне с Россией

Наши ребята не подведут — главнокомандующий ВСУ о готовности к возможной войне с Россией

По словам Данилова, Украина готовится к возможной войне с РФ в случае ее вторжения.

Вооруженные силы Украины в случае вторжения России на нашу территорию готовы к войне.

Об этом 25 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он вспомнил одно из совещаний, на котором президент Украины Владимира Зеленского спросил у главнокомандующего ВС Украины генерала-лейтенанта Валерия Залужного, готова ли украинская армия воевать. На что последний ответил: "Наши ребята не подведут".

"Страна готовится, страна готова. Мне очень нравился ответ нашего главнокомандующего. Президент на одном из совещаний задал ему вопрос: "Вот что...?". Он ответил: "Если будет бой, бой покажет. Наши ребята не подведут. Это то, что сказал наш главнокомандующий" — сказал Данилов.

Напомним, секретарь СНБО рассказал, что вторжение России не станет неожиданностью для Украины.

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