"Наших детей похоронили в болоте": в Одессе разгорелся скандал из-за затопленных могил погибших защитников Украины

В Одессе снова затопило участок кладбища, где расположены могилы героев российско-украинской войны. После недавних ливней там просела земля — провалились даже могилы, которым больше года. Помогать родным погибших пришли волонтеры.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Черняевой.

В Одессе после недавних дождей пострадали десятки захоронений. Могилы не просто просели - деревянные надгробия покосило, а земля провалилась.

Наталья Превезенцева с мамой и шестилетним сыном приехала на кладбище утром. К могиле мужа, который погиб год назад вблизи Бахмута, женщина самостоятельно привезла десять тачек грунта, чтобы выровнять надгробие. И это уже второй раз на этой неделе.

Участок, который выделили для захоронения погибших героев, в низине. Во время дождя вся вода стекает именно сюда. Родственники говорят - прежде чем выделить землю, ее как следует не обследовали. Или же о проблеме знали и просто закрыли на нее глаза.

"Наши дети оказались просто в болоте похоронены. Мой сын в первом ряду уже второй год, а мы все время досыпаем земли. Каждый раз как идет дождь душа и сердце плачет, мы понимаем, что наши дети там в болоте", - говорит мать погибшего Артема Орлянского Ирина Орлянская.

В Одессе из-за непогоды затопило могилы погибших воинов

После огласки городские власти пообещали помощь - к участку подвезли несколько прицепов земли, приехали работники из других городских кладбищ: помогать подсыпать провалившиеся могилы, привезли тачки и лопаты. Чиновники оправдываются - ливень был очень мощный. И, мол, когда-то здесь будет большой мемориал и при его создании позаботятся о водоотводе. Но когда это произойдет - неизвестно.

"Мы отдали детей, дети наши отдали жизнь, а теперь нам ждать пока профинансируют?", - говорят родственники погибших.

На помощь родственникам погибших на субботник приехали также волонтеры-ветераны. Говорят, несмотря на все усилия, бесконечная подсыпка - не решит проблему.

Могилы погибших защитников Украины

"Они говорят, мы будем каждый раз вас спасать подсыпать, это решение временное. Какие-то должны быть дренажи водоотведения", — говорит мать погибшего штурмовика Ангелина Любчак.



Однако решить проблему окончательно в ближайшее время городские чиновники даже не обещают.

Могилы бойцов топит каждый дождь! В Одессе скандал из-за захоронения в болоте

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